Moderatto anuncia su separación, tras la salida de Jay de la Cueva

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, la banda de rock mexicana Moderatto sorprendió a sus fanáticos al revelar su separación definitiva. Esto ocurrió después de que el martes, Jay de la Cueva anunciara su salida de la agrupación.

Mediante su Instagram oficial, el grupo dijo a sus seguidores que tras "23 años, 276 meses, 1,152 semanas, 8,064 días, 193,536 horas y haber visitado 3 continentes y más de 20 países", decidieron tomar caminos separados.

Los famosos escribieron un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos que los acompañaron a lo largo del tiempo: "¡Adiós Amigos! con todo el amor y gratitud con el que el Moderatto Army y los fans nos han brindado en cada uno de nuestros shows", externaron.

Aunque Moderatto no dio más detalles acerca de su decisión, en el comunicado detallaron que concluirán con las presentaciones que tienen agendadas durante este 2023.

"Pronto anunciaremos los shows de despedida que se llevarán a cabo en 2024", aseguraron.

La noticia dejó consternados a sus fanáticos, quienes expresaron su incredulidad a través de comentarios. Además, algunos de ellos retomaron algunos de los mejores éxitos de la banda para expresar su sentir.

"Pónganme "Ya lo veía venir" a todo volumen", "Mi estabilidad emocional depende de Moderatto", "Me acaban de decir que mis papás se están divorciado, pero esto me duele más", "Pude superar la separación de Daft Punk, ¿pero la de ustedes?", "Una última en el auditorio nacional", "Nadie les dio permiso para irse. No autorizo", se leyó.