Moderatto se reunirá por última vez en un concierto

El detector de metal está llegando a su fin después de casi dos décadas en las que Moderatto, la icónica banda de rock, ha entregado energía y alegría a sus fieles seguidores.

El 2 de agosto, Jay de la Cueva hizo pública su salida de la agrupación con el propósito de emprender nuevos proyectos. Utilizando su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de "Ya lo veía venir" reveló que tomar esa decisión no fue tarea sencilla, pero estaba convencido de que era el momento adecuado para avanzar y dejar atrás esa etapa musical."Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble", expresó en un video.Jay aprovechó el momento para aclarar que no había ningún conflicto interno con la banda y que su motivación para salir de Moderatto eran sus emprendimientos, tanto con su nuevo grupo The Guapos como su carrera en solitario."Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda experimentando, les agradezco mucho a los involucrados", añadió.Aunque en ese momento no se sabía qué sucedería con los otros miembros de la banda, al día siguiente dieron explicaciones a sus seguidores a través de la misma red social. En un comunicado, escribieron: "Tras 23 años, 276 meses, 1,152 semanas, 8,064 días, 193,536 horas y haber visitado 3 continentes y más de 20 países", decidieron tomar rumbos distintos."Con todo el amor y gratitud que el Moderatto Army y los fans nos han brindado en cada uno de nuestros shows", dijeron adiós. Aunque el grupo no proporcionó más detalles, anunciaron que concluirán las presentaciones agendadas para 2024. Más recientemente, sorprendieron al revelar la fecha en la que se reunirán por última vez en el escenario. A continuación, te compartimos los detalles.Los boletos para el concierto de despedida de Moderatto, que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa comenzará el viernes, exclusivamente para clientes de Citibanamex, mientras que la venta general se abrirá el sábado 23.