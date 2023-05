Molly Manning Walker sorprende

Molly Manning Walker todavía tenía los ojos llorosos después de seis meses en la sala de edición donde se apresuraba a terminar su primer largometraje cuando llegó al Festival de Cine de Cannes.

Seis semanas antes, Walker acababa de bajarse del metro en Londres cuando su productor, una persona normalmente tranquila, la llamó gritando: “¿Dónde has estado? ¡Entramos a Cannes!”.

La noticia inició quizás las seis semanas más surrealistas de la vida de Walker. Comenzó una carrera precipitada para terminar la película y no se detuvo hasta 48 horas antes de que Walker arribara a Cannes con su debut cinematográfico, “How to Have Sex”.

Se estrenó en la sección Un Certain Regard del festival y ganó su máximo galardón la semana pasada.

Este año, Walker se encuentra entre las nuevas cineastas más prometedoras de Cannes. “How to Have Sex” es un drama vívido sobre la joven Tara (Mia McKenna-Bruce, quien también es una revelación). Tara viaja a sus 16 años con sus mejores amigas (Lara Peake, Enva Lewis) de Inglaterra a Creta para unas vacaciones de primavera.

Al igual que muchos protagonistas masculinos antes que ella, quiere perder su virginidad.

Pero mientras “How to Have Sex” detalla el hedonismo de los adolescentes de fiesta en unas vacaciones por Europa con música electrónica, también aborda el sexo joven de manera mucho más honesta e inquietante que cualquier película similar sobre el paso a la

edad adulta.