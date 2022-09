Molotov genera críticas por su canción "Quiten el trap"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La banda Molotov ha causado una gran controversia tras el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado "Quiten el trap" con el que expresó su opinión acerca del género urbano, incluido el reggaetón.

Con esta rola la agrupación mexicana hizo una crítica hacia este tipo de música que actualmente tiene una gran popularidad entre la audiencia, uno de sus mayores exponentes en este momento es Bad Bunny quien canta trap y con quien los compararon.

Dentro del coro de la canción se escucha "Que muera el reggaetón, pongan rock and roll, ha vuelto Molotov" por lo cual algunas personas han reaccionado al respecto.

"Qué oso los de Molotov pasaron de ser una banda ´rebelde antisistema´ a ser la banda que tiene las mismas opiniones que tu tía panista", expresó un cibernauta.

El público ha destacado que el grupo no ha podido saberse adaptar a los cambios que ha tenido en la música por lo que sus canciones han estado de cierta manera estancadas.

"Los señores de Molotov mostrando su incapacidad de adaptarse a nuevos tiempos, con una letra malísima e intolerante, mostrando que su era ya pasó y que han envejecido mal", afirmó una persona.

Alguien que aclaró no ser fan de Bad Bunny, dijo que no aguanta su música pero él es un mejor artista que la alineación conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, quienes han tenido otras canciones con letras polémicas como "Puto" o "Perra arrabalera".

"Y miren que no soy fan de Bad Bunny pero ha tenido gestos admirables, en cambio Molotov son una bola de chavorrucos cuyo único talento fue y sigue siendo decir majaderías. Ser rebelde sin causa no es una virtud, a eso se le llama inmadurez. Machos rancios", dijo una persona.

Este tema ha sido tendencia en redes sociales por lo que muchas personas han opinado al respecto, un abogado comentó lo siguiente:

"Lo que son las cosas, cualquier canción del último disco de Bad Bunny es mejor que ´Quiten el trap´ de Molotov".

En esta conversación también hay quien defiende a los integrantes de Molotov a pesar de la letra de su nueva canción.

"¿Y las groserías de las canciones mierda de Bad Bunny? Tienen más sentido las canciones de Molotov que ese puertorriqueño". "Su nueva canción dice que ya se acabe el reggaetón y pues se pusieron defensores a hacer menos a Molotov y que Bad Bunny es el héroe que liberó a su país".

"Querer denigrar a Molotov porque usan groserías en sus canciones y ser admirador de artistas como Bad Bunny es una hipocresía tamaño familiar", son otros de los comentarios.