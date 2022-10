Molotov y Los Miserables se van a los golpes en pleno escenario

APARECEN VIDEOS: Miembro de la banda mexicana Molotov desconectó instrumentos de la banda chilena Los Miserables en un recital en Coquimbo pic.twitter.com/xCOrRzlyll — Nicolas Copano (@copano) October 3, 2022

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de la banda chilena Los Miserables y del grupo mexicano Molotov se enfrentaron durante un concierto en Coquimbo, Chile el pasado lunes.

De acuerdo con la versión de algunos usuarios, una discusión desató el enojo de los cantantes y los llevó hasta los golpes. El momento fue captado por los seguidores de la banda quienes subieron a redes el video.

El conflicto daría inicio durante la actuación de Los Miserables, pues los mexicanos se habrían subido al escenario e irrumpieron la presentación.

En el material de tan solo unos minutos se observa que un hombre tumba los instrumentos que componen una batería cuando de repente llega otra persona y lo tira al piso, tras esto, un grupo de personas, entre ellos seguridad, se acerca al lugar. En medio del alboroto el público comenzó a corear el nombre de los chilenos.

El conflicto no quedó sólo en la presentación pues Claudio García, vocalista de Los Miserables denunció a través de Instagram que la responsabilidad había sido de los mexicanos y aprovechó para agradecer a sus seguidores.

"Gracias Peñuelas por todo el cariño. Punto aparte la banda Molotov. Tipos desagradables, prepotentes y matones que desde ayer (lunes) en Concepción nos webearon todo el rato", escribió.

El artista agregó: "No puedes llamarte profesional si subes tres horas tarde a probar sonido y más encima borracho. Ni menos si ya bordeas los 60 años, ¿no? Hemos tocado con grandes bandas. Ska-P, La Polla Records, Los Cadillacs, Attaque 77... y mucho más y nunca nadie subió a sus matones a apagarnos los equipos y sacarnos del escenario".

El cantante también explicó que los mexicanos les dijeron: "Somos Molotov, somos los cabeza de cartel", situación que no le pareció y remató con: "Por favor, banda de mie..., sus músicos y su equipo de matones".

Hasta este miércoles Molotov no ha dado ninguna declaración pública al respecto.