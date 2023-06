Mónica Bellucci confirma romance con Tim Burton

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Después de varios meses de especulaciones Monica Bellucci no solo ha decidido confirmar su noviazgo con Tim Burton, si no que ha gritado su amor por el director a los cuatro vientos.

Fue en febrero de este año cuando las especulaciones sobre un posible romance entre una de las mujeres más bellas del cine y el genio detrás de cintas como "El joven más de tijera" iniciaron, esto luego de que fueran vistos paseando de la mano en París.

De acuerdo con información publicada por la revista francesa "Paris Match", en ese entonces, Bellucci y Burton tendrían alrededor de cuatro meses saliendo, pero habían mantenido en secreto su amor... hasta ahora, y es que la protagonista de "Malena" recientemente confesó que está perdidamente enamorada del cineasta.

En entrevista para la revista Elle, y por primera vez, la italiana habló de su relación con Burton, la cual calificó como una de las mejores cosas que le han pasado en la vida: "Lo que puedo decir: 'me alegro de haber conocido al hombre, en primer lugar. Es uno de esos encuentros que pocas veces sucede en la vida", dijo.

Pero, además del cariño, entre ellos existe un profundo respeto y admiración profesional, sobre todo ahora que trabajan juntos en la secuela de "Beetlejuice": "Conozco al hombre y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura. "Amo a Tim y tengo un gran respeto por Tim Burton", finalizó.

Aunque la cinta sobre el "súperfantasma" aún no tiene fecha de estreno, ya ha comenzado a filmarse en Londres y, además de Bellucci, se sabe que Jenna Ortega también forma parte del elenco.