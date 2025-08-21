Monica Lewinsky y Amanda Knox unen fuerzas en serie sobre justicia

Monica Lewinsky es muy consciente de lo que se siente cuando tu nombre ya no te pertenece y se asocia a un personaje creado por otros. Un romance que tuvo con el presidente Bill Clinton hace casi 30 años, cuando ella era pasante en la Casa Blanca, la convirtió en un titular internacional.

Por eso, cuando Lewinsky leyó que Amanda Knox, otra mujer cuya imagen la precede, quería adaptar sus memorias para la pantalla, sintió que estaba en una posición única para ayudarle.

Knox estaba en un programa de estudios en el extranjero en Italia en 2007 cuando una de sus compañeras de casa, Meredith Kercher, fue asesinada. Ella y su entonces novio Raffaele Sollecito rápidamente se convirtieron en los principales sospechosos. La historia fue una sensación en los tabloides y Knox fue apodada Foxy Knoxy. Después de un largo juicio, ella y Sollecito fueron condenados por el asesinato de Kercher y sentenciados a más de 20 años de prisión; posteriormente fueron absueltos y exonerados.

Knox ya ha contado su historia en dos memorias y ha sido dramatizada por otros. Hubo una película de Lifetime sobre el caso y ella cree que la película de 2021 "Stillwater" ("Stillwater: Cuestión de sangre"), protagonizada por Matt Damon, era injustamente familiar. "Tengo una historia que contar porque tengo una misión, y mi misión es ayudar a la gente a apreciar lo que realmente está sucediendo cuando la justicia falla", dijo Knox sobre por qué confió en Lewinsky para relatar su testimonio a través de “The Twisted Tale of Amanda Knox”.

"Esta mujer, que ha pasado por su propia versión del infierno donde el mundo la redujo a un chiste, me inspiró a sentir que tal vez había un camino a seguir en mi vida", dijo Knox.

La serie limitada está disponible en Hulu en Estados Unidos. Grace Van Patten ("Tell Me Lies") protagoniza y tanto Knox como Lewinsky son productoras ejecutivas.

Trauma compartido pero diferente

Lewinsky no siempre estuvo en la posición de ayudar a otros a recuperar su narrativa porque la suya era demasiado para soportar.

Recuerda haber oído vagamente sobre el caso de Knox, pero no tenía la energía para prestarle atención. "Era alérgica a casos como este", dijo Lewinsky.

"Acababa de salir de la escuela de posgrado a finales de 2006. Y 2007 fue un año muy desafiante para mí". Creía que la escuela de posgrado conduciría a un nuevo comienzo y deseaba "tener una nueva identidad y conseguir un trabajo como una persona normal". Dijo que darse cuenta de que eso no iba a suceder "fue un momento bastante devastador".

En 2014, Lewinsky escribió un ensayo personal para Vanity Fair y se convirtió en una de sus colaboradoras. Luego produjo un documental y dio una charla TED llamada "El precio de la vergüenza", abordando el ciberacoso y la humillación pública. Educar a otros le proporcionó a Lewinsky un propósito que había estado buscando. "Con casi todo lo que hago, me parece realmente importante que de alguna manera avance una conversación", dijo Lewinsky. Ahora presenta un pódcast llamado "Reclaiming with Monica Lewinsky".

Para cuando comenzaron oficialmente a trabajar en "Twisted Tale", Lewinsky estaba en modo protector. Lewinsky, de 52 años, 14 años mayor que Knox, quería protegerla de momentos dolorosos. Recordó estar particularmente preocupada de que Knox se traumatizara al leer el primer guion.

"Es la interpretación de otra persona. Hay licencia dramática", explicó Lewinsky, quien dijo que aún puede "tener sensibilidades" al leer algo escrito sobre ella. En cambio, Knox estaba bien y Lewinsky aprendió que se sienten "afectadas por cosas diferentes".

Se ríe de eso ahora: "Amanda es mucho más complaciente que yo".

Cuestiones clave

Knox dijo que una parte de ella quería asegurarse de que la serie de televisión captara correctamente era la escena del interrogatorio. Todavía la describe como "la peor experiencia de mi vida y un momento realmente definitorio en cómo todo este caso se descarriló".

"Fui interrogada durante 53 horas en cinco días. No vemos eso en pantalla", dijo. Ahora defensora de la reforma de la justicia penal, Knox espera que los espectadores se conmuevan con la versión condensada y reconozcan "la verdad emocional y la verdad psicológica de ese escenario".

Knox dijo que fue coaccionada para firmar una confesión que no entendía debido a la barrera del idioma. No hablaba italiano con fluidez y no tenía un abogado con ella en ese momento. En ese documento, Knox acusó erróneamente a un dueño de bar local del asesinato, y todavía tiene una condena por difamación debido a eso. Los abogados de Knox presentaron recientemente documentos para apelar esa decisión.

Cree que los interrogatorios deberían tener más transparencia "porque lo que sucede a puerta cerrada resulta en confesiones coaccionadas de personas inocentes hasta el día de hoy. Realmente quería arrojar luz sobre eso".

No hay villanos en la versión de Knox

Knox ha regresado a Italia tres veces desde su liberación de prisión. Una de esas veces fue para reunirse con el fiscal de su caso después de años de correspondencia. La creadora del programa, KJ Stenberg, dijo que tuvo que condensar más de 400 páginas de su escritura de ida y vuelta para su escena de reunión. Esa reunión finalmente se convirtió en el marco de la serie.

"El alcance de esta historia no es, 'Aquí está lo malo que le pasó a Amanda, el fin'. El alcance de la historia es que Amanda regresa a Italia y para apreciar por qué tomó esa decisión, necesitamos volver y revisar todo lo que lleva a eso", dijo Knox.

Los espectadores también verán las perspectivas de otros, incluidos Sollecito; un capellán de la prisión y confidente, y la madre de Knox. También muestra cómo los investigadores y el fiscal llegaron a la conclusión en ese momento de que Knox y Sollecito eran culpables.

"No queríamos villanos que se retuercen el bigote", dijo Knox. "Queríamos que la audiencia saliera de la historia pensando, 'Puedo relacionarme con cada persona en esta tormenta perfecta'. Eso, para mí, era tan, tan importante porque no quería hacer el daño que me habían hecho en el pasado".

"Está mostrando a todas estas personas que están pasando por la misma situación y todos realmente creyendo que estaban haciendo lo correcto", agregó Van Patten.

Knox tampoco se presenta como perfecta en la serie. "No estaba interesada en hacer una hagiografía de Amanda Knox, ni Amanda", dijo Steinberg.

El duro regreso después de la prisión

Knox tuvo dificultades para adaptarse a la llamada "vida real" después de ser absuelta y regresar a casa a Estados Unidos. Esto se muestra en "Twisted Tale".

"No podía interactuar como una persona normal con otras personas", dijo Knox. "Regresé a la escuela y había estudiantes que me tomaban fotos en clase y las publicaban en las redes sociales con comentarios realmente desagradables". Dijo que el estigma se ha convertido en "un gran problema definitorio de la vida para mí para resolver".

"La gente no piensa en los ajustes que tuvo que hacer para reintegrarse en la vida normal, que todavía no es normal", dijo Van Patten.

Knox dijo que ha aprendido que hay aspectos positivos y negativos en su situación única.

"Hay amigos exonerados míos que han podido seguir adelante con una vida y estar rodeados de personas que no saben sobre la peor experiencia de su vida. Eso es una especie de bendición y maldición. No tienes que explicarte todo el tiempo, pero es una maldición, porque entonces esta cosa que fue tan definitoria de quién eres como persona es algo que tal vez sientes que no sabes si deberías compartir".

"En mi caso, nunca tuve esa opción".

En la actualidad Knox está casada y tiene dos hijos. Está agradecida de que su vida no resultó como temía cuando estaba en prisión, particularmente que nunca tendría hijos.

"Tenía 22 años cuando me dieron una sentencia de prisión de 26 años. Podía hacer las cuentas", dijo. "Así que cada día que estoy con mis hijos, me recuerda que esto podría no haber sucedido. No me importa si estoy exhausta y abrumada, esto es de lo que se trata la vida".