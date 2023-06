MrBeast rechazó invitación para viajar en submarino al Titanic

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- El youtuber MrBeast pudo haber viajado en el sumergible de no haber declinado la invitación. Jimmy Donaldson, cuyo canal acumula el mayor número de suscriptores a nivel mundial, compartió una captura de pantalla del chat en el que rechazó unirse a la expedición.

"Me invitaron a principios de este mes a viajar en submarino al Titanic, dije que no. Da un poco de miedo que yo podría haber estado en él", se lee en el tweet que publicó en su cuenta oficial.

En la misma publicación, anexó el fragmento de una captura de pantalla de una supuesta conversación con uno de sus amigos. En el mensaje de texto se lee "Voy a ir al Titanic en un submarino a finales de este mes. El equipo estaría encantado de tenerte. Estoy seguro de que también eres bienvenido para unirte", se lee.

Las reacciones y comentarios, de sus seguidores y usuarios de Internet, no se hicieron esperar, por lo que MrBeast contestó a uno de los usuarios: "Mi amigo me envió esta captura de pantalla de cuando me invitó. No pensé en scrollear y tomar captura a mis viejos mensajes por mi cuenta".

Lo anterior, luego de que usuarios de Twitter lo criticaron por no publicar la captura completa de la conversación donde se decidió a rechazar la invitación al sumergible que tenía como objetivo una expedición a los vestigios del Titanic.

Además, hubo quien lo cuestionó sobre si el amigo que lo invitó también declinó la invitación: "entonces tu amigo también rechazó la invitación? Porque no tendría sentido para una persona muerta enviarte un mensaje".

El tweet de MrBeast se viralizó rápidamente y ya cuenta con más de 26.1 mil retweets en la red social Twitter. El pasado jueves 22 de junio se dio a conocer que el sumergible Titan, que hacía expediciones al fondo del océano en busca del Titanic, había hecho implosión con 5 personas dentro, incluido el CEO de la compañía OceanGate.

¿Quién es el youtuber MrBeast?

Mejor conocido como MrBeast en Internet, Jimmy Donaldson es un youtuber cuyo canal acumula mayor número de suscriptores. Su trayectoria inició en 2011, sin embargo, fue hasta 2017 cuando su video "Contando a 100,000" se viralizó en Internet.

Es famoso por los retos que realiza en los que entrega dinero a sus participantes. Además de organizar eventos de recaudación de fondos.

Gran parte de su fortuna se debe al restaurante virtual que fundó en 2019 bajo el nombre de "Mr. Beast Burger". Mismo que cuenta con alrededor de 300 puntos de entrega en Estados Unidos.