Muere actriz griega Irene Papas a los 93 años

Irene Papas, la actriz y cantante griega conocida por sus actuaciones dramáticas y su austera belleza que le granjearon papeles protagónicos tanto en Hollywood como en el cine francés e italiano a lo largo de seis décadas, ha muerto. Tenía 93 años.

El ministerio de Cultura griego confirmó el deceso.

"Magnífica, majestuosa, dinámica, Irene Papas era la personificación de la belleza griega en la pantalla cinematográfica y el escenario teatral, una estrella internacional que irradiaba la esencia griega", dijo la ministra de Cultura, Lina Mendoni, en un comunicado.

Su actuación protagónica en "The Guns of Navarone" (Los cañones de Navarone, 1961) junto a Gregory Peck, y en "Zorba the Greek" (Zorba el griego, 1964) junto a Anthony Quinn la llevaron al estrellato internacional. En total actuó en medio centenar de filmes.

Irene Lelekou nació en una aldea de montaña cerca de Corinto, en el sur de Grecia. Sus padres eran maestros de escuela y su padre también era maestro de drama.

A los 18 años se casó con el cineasta griego Alkis Papas a pesar de la desaprobación de su familia. Se divorciaron cuatro años después. Después de la muerte del actor estadounidense Marlon Brando en 2004, Papas reveló en una entrevista con un diario italiano que había tenido una relación con él.

Partidaria del Partido Comunista griego, fue una opositora acérrima de la dictadura militar que gobernó de 1967 a 1974 y pasó muchos años fuera de Grecia, en Roma, Nueva York y otras ciudades.

Papas se destacó como actriz de la tragedia griega antigua. Muchos de sus papeles en el cine internacional eran de personajes griegos pero también protagonizó el filme de mafia "The Brotherhood" (Los hermanos sicilianos, 1968) junto a Kirk Douglas y el western "Tribute to a Bad Man" (Ser malo fue su destino, 1956) junto a James Cagney.

El Centro Cinematográfico Griego con sede en Atenas dijo que Papas fue "la más grande estrella cinematográfica internacional griega" y que "su imagen es una impresión intemporal de la belleza femenina griega". Otras instituciones artísticas agradecieron su apoyo a los actores que inician sus carreras.