Muere Chuck Mangione, figura del jazz, a los 84 años

Chuck Mangione, ícono del jazz y ganador del Grammy, murió a los 84 años.

El intérprete de temas como "Feels So Good" y "Children of Sanchez" perdió la vida mientras dormía en su casa de Rochester, Nueva York, el pasado martes, según confirmó su abogado, Peter S. Matorin, al diario The Times.

El músico saltó a la fama en 1977 gracias a su sencillo "Feels So Good", una pieza de smooth jazz que ha sido señalada como una de las melodías más reconocibles desde "Michelle", de The Beatles. El tema alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en un referente del género.

Posteriormente surgió "Give It All You Got", una pieza icónica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, que Mangione interpretó en la ceremonia de clausura.

Nacido y criado en Rochester, Nueva York, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de esa ciudad en 2012.

A lo largo de su carrera ganó dos premios Grammy: el primero en 1977 por su álbum "Bellavia", en la categoría de Mejor Composición Instrumental, y el segundo por la Mejor Interpretación Instrumental Pop gracias a la música de la película "The Children of Sanchez".

Además de destacar como compositor de jazz, Mangione era trompetista y cornetista, y lanzó más de 30 álbumes a lo largo de su carrera.

También fue nominado al Globo de Oro por Mejor Banda Sonora Original con el álbum "Friends and Love".

Estudió en la Eastman School of Music, institución a la que regresó como director del ensamble de jazz antes de dejar su ciudad natal para unirse a Art Blakey y los Jazz Messengers.

Junto a su hermano, el pianista de jazz Gap Mangione, formó el dúo The Jazz Brothers, con el que comenzó su carrera en el bebop.

En el Museo Nacional de Historia Estadounidense se exhiben algunos de los objetos más representativos de su trayectoria: partituras, álbumes, libros de música y su característico sombrero de fieltro marrón.