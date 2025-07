Mexicanos en "Alcatraz Alligator" no están incomunicados: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que los hermanos Carlos y Alejandro González, detenidos y llevados al centro de detención "Alcatraz Alligator" en Florida, no están en situación de hacinamiento o incomunicación.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, indicó que el equipo de Protección Consular del Consulado de México en Miami visitó este miércoles el "Alcatraz Alligator", en donde entrevistó a los hermanos.

"Al momento de la visita, no se detectaron situaciones de hacinamiento o incomunicación", dijo Velasco.

Añadió que la SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, y las representaciones de México en Florida siguen haciendo las labores que se requieran para que, si así lo deciden, los connacionales sean repatriados "a la brevedad" a nuestro país y no pasen más tiempo en el centro de detención.

"Se mantiene el diálogo con las autoridades para dar seguimiento a los casos de nuestros connacionales y acompañarlos en sus procesos jurídicos. Se realizarán visitas diarias para brindar asistencia consular, legal y garantizar que se respeten sus derechos humanos", apuntó.

De acuerdo con la información, Carlos se encontraba de vacaciones con visa de turista vigente tras el fallecimiento de su madre, mientras que Alejandro está casado con una ciudadana estadounidense.

Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, informó que recibió a Martín González, padre de los jóvenes Carlos y Alejandro, para dar seguimiento al caso. Además, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum se les asignó representación legal con la abogada Andrea Reyes, del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).