Muere el hermano de Lidia Ávila

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Lidia Ávila está de luto, la cantante de OV7 despidió en Instagram a su hermano Oscar, y sin dar detalles de la causa del deceso, lamentó su partida y expresó su dolor por la sorpresiva pérdida.

Lidia posteó varias fotos con su hermano, las cuales acompañó con un mensaje en el que recordó cómo era él: incondicional, el alma de todos lados, al que todos querían, el mejor cantante, el que preparaba los mejores tragos, el que le enseñó a manejar, y el mejor tío.

"En qué momento gordo de mi alma, mi gordo de oro, ¿por qué tan pronto?, mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aun así era el tío consentido, ¿qué vamos hacer sin ti?", se lee.

Ávila, quien hace años perdió a su hija recién nacida, confesó que le alegra pensar en la idea de que su hermano se reencontrará con ella y son su sobrino, quien también falleció.

Lidia, que se encuentra en plena gira con OV7 por los 30 años de la banda, escribió que se sentía tranquila porque siempre le dijo a su hermano lo mucho que lo quería.

"¿Qué no eras el que nos iba a cuidar a todos?, te amo, te amo y me quedo tranquila porque siempre te lo dije, una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestro abuelos y con la tía Rurry, descansa en paz querido hermano, que Dios te tenga en su gloria. Nos volveremos a ver".