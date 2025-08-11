Muere "Guadaña Jr."; fue baleado antes de tributo a Banda Bostik

Murió Óscar Lerma, hijo de David Lerma "Guadaña", el cantante fallecido de Banda Bostik, luego de sufrir un impacto de bala, sólo unos momentos antes del show que ofrecería en el "14vo Rock Sano Fest", evento en que rendiría tributo a la memoria de su padre, quien perdió la vida hace sólo unos meses.

La noticia del deceso de "Guadaña Jr." ha causado conmoción pues, a pesar de que aún no se conoce una versión oficial de cómo se desencadenaron los hechos, se ha dicho que el joven se encontraba en su automóvil estacionado, en las inmediaciones del Centro de Espectáculos "La Lonita", en donde estaba por presentarse, cuando recibió un disparo.

De acuerdo con la información extraoficial que circula, se habría tratado de un atentado en su contra.

Tras lo sucedido, los promotores del evento decidieron cancelar las actuaciones de los músicos que estaban por subir al escenario y desalojar a los asistentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tenía poco que "Guadañita" había debutado con su proyecto como cantante, a través del que homenajeaba a su padre, interpretando los temas que hizo famosos con Banda Bostik durante 40 años.

Oscar se presentaba junto a su banda de apoyo, conocida como "Tributo al gran jefe".

El pasado 23 de junio, durante el show que ofreció en Centro Cívico de Ecatepec, el cantante habló del entusiasmo que le generaba emprender esta nueva etapa, confirmado que, si bien, en principio, interpretaría las canciones de su padre y los Bostik, eventualmente, sacaría material propio.

"Siento mucha alegría por estar aquí, compartiendo con todos ustedes, banda... esto da inicio hoy, vamos a hacer algo ching*n, aquí es puro rock and roll, ¿qué le vamos a dar la banda?, el sonido original de la Banda Bostik, también vamos a meternos al estudio de grabación para sacar el primer disco del "Guadaña Jr.".

Hasta el momento, los integrantes de Bostik, Lalo Blues (guitarrista), Marshall (nuevo cantante del grupo), Fer Mendoza (baterista), Enrique García "Ponchito" (bajo) y David Manzarek (tecladista), no se han pronunciado con respecto al deceso del hijo de su compañero, por lo que comienzan a recibir críticas en redes sociales.

Lalo Blues, uno de los integrantes originales de la banda, expresó a finales de junio, en una entrevista para "Pura Cultura Rock", indicó el dolor que le producía la partida de David Lerma, quien falleció el 18 de mayo pasado.

"Lo extraño muchísimo, con todo mi corazón, a todo momento, ha sido un gran golpe, imagínate... vivía más con él que con mi familia", expresó.