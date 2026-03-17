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Muere Matt Clark, actor de "Volver al futuro III"

Participó en "Volver al futuro III" y series clásicas.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 08:57 a.m.
A
Muere Matt Clark, actor de "Volver al futuro III"

Matt Clark, actor con una trayectoria de varias décadas en cine y televisión, falleció a los 89 años tras haber compartido pantalla con grandes figuras de Hollywood, reportó el sitio TMZ.
De acuerdo con su familia, el intérprete —recordado por su papel de camarero en "Volver al futuro III" y por la comedia televisiva "Grace Under Fire"— murió el domingo por la mañana en su casa en Austin, Texas, a causa de complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.
A lo largo de su carrera participó en numerosos westerns tanto en cine como en televisión, trabajando junto a leyendas como Clint Eastwood y John Wayne. También formó parte del clásico de culto de los años 80 "Las aventuras de Buckaroo Banzai" a través de la octava dimensión.
En la pantalla chica, además de "Grace Under Fire", tuvo apariciones en series emblemáticas como "Bonanza", "Kung Fu" y "Dinastía".
Sus familiares lo describen como un actor auténtico, apasionado por su oficio, pero poco interesado en la fama. Valoraba especialmente colaborar con personas íntegras y cercanas a sus familias. Se consideraba afortunado por su trayectoria y, aseguran, vivió y murió bajo sus propios términos.

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