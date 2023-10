Muere Nashawn Breedlove, actor de "8 Mile"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Una de las mejores escenas que el mundo del cine musical ha ofrecido al público fue protagonizada por dos cantantes,

y Eminem, quienes trabajaron juntos en la cinta "", basada en la vida del rapero.La escena en cuestión se trata de una épica batalla de rap clandestina, con la que el personaje interpretado por Marshall Matters logra ganarse el respeto y demostrar su talento en género dominado por afroamericanos. Lamentablemente, para los fans de la cinta, el pasado 24 de septiembre se confirmó la muerte de Breddlove, mejor conocido como Lotto Ox.De acuerdo con varios portales internacionales, el también compositor, falleció mientras dormía en su casa de Nueva Jersey a los 46 años de edad.La noticia fue dada a conocer por la madre del rapero, Patricia Breedlove, a través de un desgarrador mensaje en sus redes sociales, en la que no solo se dijo destrozada por la pérdida de su hijo, también recordó su gran talento y calidad humana."Con el corazón encogido comparto la noticia del fallecimiento de mi querido hijo. Muchos de ustedes lo conocían por su alias' Lotto, OX', un nombre que se hacía eco de su resistencia y determinación", escribió junto a una fotografía del músico.Patricia también dejó claro que la partida de su hijo ha sido un golpe muy duro, no sólo para ella, sino para todos los que tuvieron la dicha de conocerlo: "La partida de Nashawn de este mundo ha dejado un inmenso vacío en mi vida, uno que las palabras no pueden expresar completamente. No puedo expresar con palabras el dolor y el daño que siento. No era solo mi hijo; era un hombre extraordinario cuyo carácter y fuerza inspiraron a todos los que se cruzaron en su camino", ha expresado.Aunque Breedlove tuvo una extensa carrera en el cine y la música, pues participó en la banda sonora de la cinta 'The Wash', protagonizada por Dr. Dre y Snoop Dogg, es reconocido por su papel dentro de la cinta "". Hasta este miércoles no se han dado a conocer las causas del deceso.