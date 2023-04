Muerte de Andrés García sí le duele a Luis Miguel: Aracely Arámbula

A-AA+

La actriz Aracely Arámbula salió en defensa de su expareja Luis Miguel, después de que este fuera señalado de insensible por no dar el último adiós al actor Andrés García, quien murió el pasado 4 de abril en su casa de Acapulco.

A pesar de que diversas celebridades se presentaron en la región para velar al galán del cine mexicano y otros tantos le dedicaron mensajes emotivos en redes sociales, el intérprete de "Hasta que me olvide" no hizo ninguna aparición, lo que provocó conmoción entre los internautas y la prensa debido a que García era un amigo muy cercano a la familia del cantante.

Entre los famosos que sí acudieron a la despedida estuvo Arámbula, quien habló con la prensa.

"Don Andrés es una persona muy querida para todos, todos están consternados porque le tocó partir aquí en Acapulco y no toda la gente puede venir. A mis hijos los conoció, a Miguel (hijo) lo conoció a los dos meses, pues ustedes saben también que es una persona muy allegada al papá de mis hijos", compartió.

Tras expresar su tristeza por la partida del famoso, fue cuestionada por la ausencia de Luis Miguel a lo que respondió: "Él tampoco podrá estar acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho, muchísimo. Él ha de tener ese dolor en el corazón porque lo quiere mucho y como ser humano por supuesto que le duele", dijo.

Aseguró que el cantante está sufriendo por la pérdida, sin embargo, ella acudió "de parte mía, de mi corazón, y yo sé que a él le tiene que doler que no puede estar aquí en este momento", agregó ante las cámaras del programa "El gordo y la flaca".

A pesar de que hace unas semanas Aracely estuvo bajo los reflectores debido al proceso legal que lleva en contra del "Sol" por la manutención de sus hijos, no dio detalles al respecto, pues explicó que no era momento para hablar de ello.

De acuerdo con reportes, Aracely demandó al "Sol" en 2019: "No quiero afectar a nadie absolutamente, no deseo afectar a mis hijos", dijo en aquel entonces a "People".

La famosa se separó del actual novio de Paloma Cuevas tras el nacimiento de Daniel, su segundo hijo. Luis Miguel tendría un adeudo con sus hijos de una cantidad que supera los 250 mil dólares.

Miguel, de 13 años, y Daniel, de 15, no conviven con el cantante desde hace años, incluso, la artista reveló que le gustaría que el famoso tuviera un acercamiento con ellos.