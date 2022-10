Música de “Cri Cri”perdura a pesar del tiempo

Ciudad de México. - La historia de Francisco Gabilondo Soler, “Cri Cri”, parece salida de un cuento de hadas, donde el protagonista pasa por muchos obstáculos para cumplir sus sueños, pero los alcanza gracias a su tenacidad y talento. Hoy, en otro aniversario de su natalicio, le recordamos.

José Francisco Gabilondo Soler nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz, estado donde no solo creció sino también donde inició su carrera como compositor de tangos y danzones, los ritmos más populares de la época. Sin embargo, su verdadera vocación estaba enfocada hacia las canciones infantiles, un mercado que no había sido explorado y que no era aceptado por los empresarios de aquel entonces.

Fue el 15 de octubre de 1934 que “Cri Cri” hizo su aparición en la radio, justo antes de “La hora azul”, un programa que tenía a Pedro Vargas y Agustín Lara como los compositores estelares de la XEW.

Ese día “El Chorrito”, “Bombón I” y “El ropero” se convirtieron en los primeros éxitos de Gabilondo Soler, quien creó toda una serie de personajes cuyos protagonistas son, por lo general, animales en situaciones cotidianas.

Así surgió “Gato de barrio”, “El perrito”, “Ratón vaquero”, “La patita”, “Cochinitos dormilones”, “El burrito”, “El venadito”, “El chivo ciclista”, “El gato carpintero”, “Los conejos panaderos” o “Los pollitos jardineros”.

El legado que “Cri Cri” dejó es muy amplio y ya han sido muchas generaciones las que han crecido y disfrutado de sus temas y que a su vez han heredado a sus hijos y nietos.

Por suerte para muchos, la cultura de la cancelación no ha llegado al “Grillito cantor”, quien en canciones habla de “La negrita Cururumbé” quien “Se fue a bañar al mar/ Para ver si en las blancas olas/ Su carita podía blanquear” o también de “¡Un negrito bailarín/ De bastón y con bombín/ Con clavel en el ojal/ Pero que se porta mal!” y qué decir de un “Negrito sandía” que se la pasa diciendo “picardías”.

Sin duda, la música que este veracruzano compuso seguirá presente en generaciones, ya sea en versiones originales o en los covers que cantantes graben.