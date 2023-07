Musk critica película "Barbie" por su mensaje antipatriarcado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Elon Musk se ha sumado a la ola de críticas en contra de la película de Barbie, atacando la descripción del "patriarcado", una constante en la película que ha sido un éxito en taquilla.

A través de su cuenta de Twitter, que recientemente cambio su logo por una "X", el magnate opinó sobre la exitosa cinta protagonizada por Margot Robbie y tuiteó: "Si tomas una foto cada vez que Barbie dice la palabra 'patriarcado', te desmayarás antes de que termine la película".

De acuerdo con New York Post, Musk de 52 años, estaba respondiendo a un meme con el tema de una película que se burlaba de su reciente decisión de cambiar el logotipo del pájaro azul de Twitter a "X".

En donde hizo eco a las palabras del comentarista conservador Ben Shapiro, quien también cuestionó el uso frecuente de la palabra "patriarcado" en Barbie.

"Todo lo que necesitas saber sobre #BarbieTheMovie es que usa la palabra 'patriarcado' sin ironía más de 10 veces", se quejó Shapiro en Twitter.

Tras el estreno del filme se ha desatado una ola de críticas, particularmente de figuras conservadoras quienes la describen como la agenda 'anti-hombre', esto después de que fuera prohibida la cinta en Vietnam por una disputa con China.

Musk, quien es conocido por ser franco y a menudo se alinea con puntos de vista conservadores, ha permitido que figuras como la polémica personalidad de internet Andrew Tate vuelvan a Twitter y compartan contenido anti-trans así como mensajes de odio.

Sin embargo, él no es el único que se opone al mensaje del poder femenino, pues por su parte, la esposa del representante republicano de Florida, Matt Gaetz, Ginger, llegó a pedir un boicot a "Barbie".

"La película de Barbie de 2023, desafortunadamente, no aborda ninguna noción de fe o familia, y trata de normalizar la idea de que los hombres y las mujeres no pueden colaborar positivamente (puaj)", tuiteó Ginger Gaetz, y agregó: "Tenía muchas ganas de disfrutarla, pero terminé sintiéndome decepcionada".

Barbie, el éxito del verano

A pesar de las insinuaciones de Musk, Shapiro y Ginger Gaetz, la película de "Barbie", hizo historia el fin de semana llegando a recaudar cerca de 162 millones de dólares en América del Norte.

Mientras que la película "Oppenheimer", sobre el "Padre de la bomba atómica" J. Robert Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, quedó en segundo lugar, recaudando una suma de 82 millones de dólares en cines de EU y Canadá.