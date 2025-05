My Chemical Romance anuncia concierto en México

La banda My Chemical Romance acaba de anunciar que México está incluido en los países que visitará para promocionar su más reciente gira; "The Black Parade - Alive!", con un concierto en el Estadio GNP Seguros el 13 de febrero de 2026; ya hay fecha para la preventa y venta al público en general.

A través de sus redes, la banda compartió un video, en el que se ve a un hombre dar las noticias, en él, rememora el concierto con que MCR ofreció en México en octubre de 2007, que fuera titulado como "The Black Parade is Dead".

El comunicador señala que, a diferencia de lo que se creyó por todos estos años, la banda no habría muerto abrasada por las llamas del fuego, debido a que estaba a punto de regresar al país para recrear aquella noche, pues el concierto que ofrecerán será dedicado a este álbum en específico.