Myrka Dellanos vs Arámbula

Aracely Arámbula se convirtió en el tema de conversación el pasado fin de semana, luego de las declaraciones que hizo contra Luis Miguel, su expareja y el padre de sus dos hijos. Durante la alfombra roja de “Caselina”, “La Chule” no solo llamó mal padre al cantante, también aprovechó las cámaras para desmentir que sea la responsable de que él no vea a los adolescentes y dejó claro que jamás ha recibido un solo peso para su manutención. Si bien, muchos se solidarizaron con la actriz, también hubo quien salió en su defensa, entre ellos Myrka Dellanos, una de sus exnovias. Fue en el programa “La Mesa Caliente”, donde la conductora aseguró que era injusto señalar al intérprete pues siempre hay dos versiones de una misma historia y en este caso él no ha dado la suya.