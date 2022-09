Natalia Alcocer muestra la violencia de su expareja

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Desde hace meses, Natalia Alcocer ha pedido apoyo a las autoridades para que encarcelen a su expareja y padre de sus hijas Juan José Chimal Velasco, quien se encuentra en libertad y recientemente estuvo en Las Vegas con permiso de una jueza.

La exparticipante de "Survivor" compartió un video en el que resume algunas cosas que ha vivido en los últimos cinco años junto al padre de sus hijas; en el material, se observa que él la empuja mientras caminan por un pasillo, además, en unas fotos, Alcocer luce golpes en el rostro y en un brazo.

"Hoy alzo la voz porque temo por mi vida, he vivido un infierno durante cinco años violencia física, sicológica, emocional y agresión sexual", expresa en el delicado material que compartió esta mañana en su cuenta de Instagram.

Natalia lamentó que a pesar de que Juan José Chimal está vinculado a proceso, la jueza María González Reyes le otorgó un permiso para pudiera viajar fuera de México.

"La juez Luz de María González Reyes infló a mi agresor, lo hizo sentir que él podía hacer cualquier cosa aún estando vinculado por violencia, dejarlo salir del país".



Violencia sicológica

Además de mostrar la violencia física que supuestamente ha sufrido de manos de Juan José, en el video, Natalia deja ver el sufrimiento de sus hijas, a quienes según sus palabras, "sigue violentando", pues en uno de los materiales, una de las niñas llora mientras habla con él por teléfono, recibe la noticia de que la van a tener que cambiar de escuela porque a la que va "está muy cara".

Sin embargo, Alcocer mostró imágenes del viaje que su ex hizo hace poco a Las Vegas, argumentando que sólo ejerce agresión emocional y económica en contra de sus hijas.

Finalmente volvió a reiterar que su agresor siempre le dijo que sería intocable por ser excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República por lavado, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.

"Varias veces repitió durante mi relación que, y que me violentaba, con el hecho de que él era intocable, que el expresidente Enrique Peña Nieto lo tenía protegido".

La exintegrante de "Survivor" aseguró que si algo le pasa a ella, a sus hijas o a alguien de su familia, Juan José Chimal será el responsable, e hizo un llamado a las autoridades para que pongan cartas en el asunto, pues teme por su vida.

"No olvidemos que la violencia es como un cáncer, si lo detectamos a tiempo podemos eliminarlo, yo soy el anuncio de un feminicidio; si algo me pasa a mi, a mis hijas o a mi familia, culpo a este hombre por su tráfico de influencias; no es mi voz, es la voz de todas las mujeres que viven cualquier tipo de violencia en este país; justicia para mis hijas".