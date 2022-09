Netflix lanza tráiler de "¡Que viva México!"

Tenemos tanto por celebrar. La nueva película de Luis Estrada, ¡Que Viva México! Llega a Netflix el próximo 16 de noviembre. pic.twitter.com/M50fTszx17 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 15, 2022

"Ya le dije apá que ya no se les dice catrines", dice un personaje vestido como combatiente revolucionario armado, mientras apunta a un grupo de personas vestidos elegantemente.

"Ahora como dice el presidente, estos cabrones son fifís y conservadores", remata.

La escena, protagonizada por Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera y Alfonso Herrera, forma parte de "¡Que viva México!" cuyo "teaser" se dio a conocer esta mañana de jueves por Netflix, plataforma de streaming que la produjo el año pasado.

El 16 de noviembre, cuatro días antes del aniversario del inicio de la Revolución, es anunciada como la fecha de su salida al público.

La cinta es dirigida por Luis Estrada, realizador de "La ley de Herodes" y "El infierno", quien desde 2019 dijo a EL UNIVERSAL que sería una crítica para toda la sociedad.

"Es sobre hacia dónde estamos yendo y que cada día se está haciendo las diferencias más profundas y graves, de este clima de confrontación, siendo una película crítica hacia todos, hacia el gobierno, hacia los políticos, hacia la sociedad, hacia mi, hacia ti", dijo en esa ocasión.

"Es hacia todo los que estamos en este tiempo donde literalmente es hombres contra mujeres, blancos contra negros, ricos contra pobres, chairos contra fifís, no deja a títere con cabeza", agregó.

La cinta se rodó mayoritariamente en Real de Catorce, San Luis Potosí, teniendo locaciones también en el Estado de México. Ana Martin, Leticia Huijara, Vico Escorcia y José Sefami, entre otros, integran el elenco.

"Es una película que viene con esa sátira y comedia ácida de Luis donde cuando salga, todos tendrá que cuidarse. Ahora no la hago de villano y que él me considere para otro personajes distintos, dando un giro, lo agradezco", adelantó Cosío a finales del 2021.

Aún se desconoce si habría alguna exhibición en pantalla grande, como sucederá con "Bardo", de Alejandro González Iñárritu y "Pinocho", de Guillermo del Toro, ambas de la misma plataforma.

"¡Que viva México!" contaba con los beneficios del Eficine, estímulo que permite a personas morales destinar el 10% de su Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la producción de cine nacional, pero finalmente Netflix la produjo por completo.