Netflix revela imágenes de la segunda temporada de Nadie quiere esto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Netflix ha revelado las primeras imágenes de la segunda temporada de "Nadie quiere esto" y tiene a todos los fans muriendo por el regreso de la exitosa serie a la pantalla chica.

"Nadie quiere esto" hizo su debut en la plataforma de streaming el 26 de septiembre de 2024 y rápidamente se convirtió en una de las series más populares de Netflix.

Esta moderna comedia romántica protagonizada por Kristen Bell (Joanne) y Adam Brody (Noah), sobre la complicada relación entre una podcaster agnóstica y un rabino que recientemente terminó una larga relación, no decepcionó a millones de usuarios, por su actual y divertida perspectiva del amor.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Netflix compartió las primeras imágenes de la segunda temporada de "Nadie quiere esto", las cuales ya prometen derretir el corazón y sacar más carcajadas de los fans.

Aunque todavía no hay tráiler oficial, la exitosa serie regresará a la pantalla chica el 23 de octubre de este año.

De acuerdo con Erin Foster, la creadora de la serie, esta segunda temporada también tendrá un ritmo lento, ya que el objetivo es que el programa se extienda a través de varias temporadas, y retomará la historia donde terminó la entrega anterior.

Se introducirán nuevos personajes, como Abby, interpretada por Leighton Meester –esposa en la vida real de Adam Brody y famosa por darle vida a Blair Waldorf en Gossip Girl–; y Andy, interpretado por Arian Moayed, de Succession.

Esta segunda entrega mostrará nuevos retos en la vida de la pareja y las maneras en las que ambos tratan de encontrarle sentido al amor en esta etapa de sus vidas.