Marius Borg Høiby acusado de violación en Noruega

Agosto 18, 2025 03:11 p.m.
OSLO, Noruega (AP) — Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, fue acusado de múltiples cargos, incluyendo violación, tras una larga investigación, anunciaron fiscales noruegos el lunes.

El fiscal del estado de Oslo, Sturla Henriksbø, afirmó que Høiby podría enfrentar hasta diez años de prisión si es condenado, informó la emisora NRK. Los 32 cargos incluyen violación, abuso en una relación cercana contra una ex pareja y actos de violencia contra otra. Otros cargos incluyen amenazas de muerte e infracciones de tráfico.

Høiby, el hijo de 28 años de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del heredero al trono, el príncipe heredero Haakon, ha estado bajo escrutinio desde que fue arrestado repetidamente el año pasado por varias acusaciones de mala conducta. Actualmente, está en libertad a la espera del juicio, y Henriksbø expresó que actualmente no hay razón para arrestarlo y encarcelarlo.

La fiscalía estima que el juicio podría comenzar a mediados de enero y durar alrededor de seis semanas, informó NRK.

Høiby es el hijastro del heredero al trono noruego, el príncipe heredero Haakon, e hijo de la princesa heredera Mette-Marit, producto de una relación anterior de ella. No tiene título real ni deberes oficiales.

El equipo de defensa de Høiby ha manifestado que toma las acusaciones en serio, pero no reconoce haber cometido ningún delito en la mayoría de los casos, particularmente en aquellos relacionados con abuso sexual y violencia.

El palacio real señaló que corresponde a los tribunales manejar el caso y llegar a una decisión, y no tenía nada que añadir más allá de eso.

