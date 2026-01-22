Netflix revela su catálogo de estrenos mexicanos para el 2026

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- Netflix presentó este jueves su catálogo de estrenos mexicanos para este 2026, entre los que destaca ´Mal de amores´, una adaptación en formato de serie de la novela homónima de la escritora mexicana Ángeles Mastretta, así como ´Santita´, el primer título de esta plataforma de streaming que protagoniza el actor Gael García Bernal.

Las producciones también se atan a la coyuntura nacional del Mundial 2026. Con la actuación estelar de Diego Luna en la película ´México 86´, se recordará el momento en el que el país obtuvo la sede de este gran evento deportivo en 1986, en el que además Diego Maradona consolidó algunos de sus goles históricos.

En su evento anual denominado ´¿Qué sigue?´, Netflix también proyectó el detrás de cámaras de una de sus primeras grandes producciones en los mexicanos Estudios Churubusco con la película ´Contra el huracán´, la cual documenta la historia de dos hermanos que luchan por sobrevivir al huracán de categoría 5 Otis, una catástrofe real ocurrida en el estado mexicano de Guerrero el 24 de octubre de 2023.

También se apreciaron las primeras imágenes de la serie ´No tengo miedo´, dirigida por Ernesto Contreras, que se ambienta también en la Copa Mundial de Fútbol de 1986 y trae a la actualidad la novela homónima del autor italiano Niccolò Ammaniti.

Además de la adaptación de la obra de Mastretta y Ammaniti, ´El círculo´ será otra producción en formato de serie que traerá de vuelta la novela ´Los corruptores´ (2013), de Jorge Zepeda Patterson, que además contará con la participación del multipremiado Raúl Briones (´La cocina´).

Entre los estrenos más esperados está el documental sobre el boxeador mexicano Saúl ´Canelo´ Álvarez, el primer evento en vivo de la plataforma en Latinoamérica, ´Supernova: Genesis´, y el reality de competencia 'Habilidad física 100: México'.

Otra prometedora realización en México en el género documental es ´Un hijo propio´ de la chilena Maite Alberdi, reconocida por ´La memoria infinita´ (2023) y ´El agente topo´ (2020). Además, esta pieza de la directora tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará del 12 al 22 de febrero.

A la lista de proyecciones también se agregó ´La captura´, el largometraje protagonizado por Alfonso Herrera y dirigida por Chava Cartas, quien logró el año pasado que ´Contraataque´ fuera la cinta de acción mexicana más popular de Netflix, así como la serie ´La ley de Alicia´, protagonizada por Fernanda Castillo, y ´El otro padre´, que cuenta con el elenco de Manolo Cardona, Erik Hayser y Silvia Navarro

La apuesta de Netflix por la industria audiovisual mexicana entre 2025 y 2028 se reflejó en una inversión de 1.000 millones de dólares.