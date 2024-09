Polémica entre Mariana Robles y Tania Vázquez

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, considera una falta de respeto el hecho de que Tania Vázquez, no aclarara cuál era la relación que sostenía con el productor antes de su muerte, pues al no negar su supuesto romance deja abierta la puerta a rumores que la afectan.

Han pasado poco más de cinco meses desde que Díaz perdió la vida, durante un accidente en Cozumel, ciudad a la que viajó en compañía de Mariana, para pasar la Semana Santa juntos.

Luego de su fallecimiento, Robles, conocida actriz de doblaje, ha atravesado momentos complicados desde la partida del productor, pues con su deceso se dio a conocer que no tenía una buena relación con los hijos de Díaz.

De hecho, se aseguró que su primogénito, Nicandro Jr, le prohibió que ingresara al domicilio del productor en el que vivían juntos, del mismo modo que le habrían solicitado que no se presentase a su funeral, petición que ella atendió puntualmente.

A toda esta polémica se sumó que, hace alrededor de 15 días, circulara la versión de que la actriz Tania Vázquez había sido, en realidad, la última pareja de Nicandro.

Fue así que los medios cuestionaron a la actriz acerca de la fiabilidad de esta información y, si bien, Tania no aceptó haber estado con el productor, tampoco lo negó y optó por sugerir que hubo un vínculo importante entre los dos.

"Él ya no está para afirmar o negar, lo que yo te puedo decir es que ni a mí, ni a otra persona, le corresponde hablar de una relación o del señor Nicandro, no era nada más un jefe, se volvía un amigo y muy cálido, te escuchaba, muy empático, no era un productor era muy humano; no tengo nada que hablar con la señora (Mariana Robles), ni justificarme con nadie, no le debo nada a nadie, no tengo por qué andar en chismes, yo lo guardaré en mi corazón y ya2.

Pero Mariana sí piensa que habría sido importante que Tania aclarara los rumores, como dijo en una actual entrevista para la prensa, que la captó en su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México, pues a pesar de que dijo que no le afectaba, indicó que le parecía una falta de respeto.

"Me parece una gran falta de respeto, después de cinco meses, hacer este tipo de cosas es de mal gusto, qué triste, quiere retomar su carrera... ¿qué les digo?".

Además, no dudo que, como Vázquez afirmó, hayan sostenido conversaciones profundas, pero para ella eso no es un indicio de que hayan tenido un romance, pues aseguró que el productor se prestaba a escuchar a todas las personas con las que trabajaba.

"Sé que lo buscó, como muchísimas actrices, por trabajo ¿sabes?, Nicandro era un hombre que se prestaba mucho para eso, un hombre muy cálido para que la gente le confiara sus cosas", precisó.