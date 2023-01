Nick Carter lanzaría canción dedicada a su hermano, Aaron Carter

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Han pasado poco más de dos meses desde que el cantante Aaron Carter fue encontrado sin vida en la bañera de su casa y aunque para su familia su partida ha sido un golpe muy duro, su hermano Nick Carter ya prepara un proyecto para honrar su memoria.

De acuerdo con información publicada por "TMZ", el integrante de la popular banda Backstreet Boys escribió una canción en la que narra la complicada relación que mantuvo con su hermano menor y ahora trabaja en su próximo lanzamiento.

Según las fuentes citadas por el medio, el intérprete de "Help me" habría compuesto el tema poco después de la muerte de su hermano y en ella abrió su corazón por completo: "Nick se puso a trabajar en la canción poco después de que Aaron muriera, en noviembre, y como era de esperar, considerando la historia de los hermanos, es una canción muy emotiva", explicaron.

Detallaron, además, que la letra expresa "el amor incondicional de Nick por Aaron" y la angustia que vivió por años al ver los problemas en los que estuvo metido, sobre todo porque, aparentemente, nunca encontró la paz en su vida. Incluso, adelantaron que dicho tema irá acompañado por un video con imágenes inéditas de ambos cantantes.

Esto podría haber sido confirmado por el propio Carter, quien hace un par de días publicó un breve clip en el que anuncia un nuevo proyecto y aunque no dio muchos detalles al respecto muchos han especulado que se trataría de esta canción.

En la grabación de apenas unos segundos aparece Nick ante la cámara con un semblante triste, mientras diferentes imágenes, como una rosa, se proyectan sobre él.

Acusaciones contra Nick Carter

La publicación del tema se tiene programada para este próximo 11 de enero, sin embargo, ocurriría en medio de la fuerte polémica que envuelve al famoso artista luego de ser acusado por el presunto abuso de una menor de edad.

Hace unas semanas, una joven demandó a Carter por presuntamente haberla agredido sexualmente cuando apenas tenía 17 años, la situación se complica pues además la chica padece de autismo y parálisis cerebral.

Aunque por ahora se desconoce cómo va el proceso legal en su contra, Nick aseguró que estos señalamientos son falsos, incluso reveló que la chica estaría siendo manipulada por alguien más.