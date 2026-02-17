Nicki Minaj comparte imágenes con Donald Trump creadas con IA

Nicki Minaj sigue mostrando públicamente su apoyo a Donald Trump y, como parte de las celebraciones del Día de los Presidentes en Estados Unidos, la rapera compartió una serie de imágenes, creadas con Inteligencia Artificial, en donde aparece junto al republicano.

Imágenes polémicas con IA y reacciones en redes

Vestidos de satén rosado y contando manojos de dólares, arriba de un automóvil de lujo, así es como la IA representó la imagen de Minaj y Trump juntos en un post que la cantante compartió con la frase "happy #presidentsday".

Las reacciones, en su mayoría, son negativas y en contra de la intérprete de "Super Bass" y muchos usuarios usaron el mismo patrón de las imágenes, para crear otras escenas en que la cantante y el presidente de EU están acompañados en el vehículo con Jeffrey Epstein, con el que Trump ha sido vinculado estrechamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También hay otra imagen donde Nicky y el republicano aparecen siendo detenidos por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU).

Controversias y pérdida de popularidad por apoyo a Trump

Desde que la cantante, de origen trinitense, mostró su apoyo expreso a Donald Trump perdió popularidad, no sólo entre sus fans, sino también entre sus colegas, pues la cantante ha sugerido que está en contra del flujo de la migración, pese a que ella migró también cuando sólo era una niña, y por mostrar poca tolerancia a la comunidad LGBT+, a la que pertenecen muchos de los que eran sus fans acérrimos.

Años atrás -durante el primer gobierno de Trump-, Minaj mostró preocupación por las políticas en contra de los migrantes, que separaban a menores de edad de sus familias, ya que equiparaba la situación que ella había atravesado cuando era una niña, motivo por el que sus exseguidores consideran que se conduce de formas incongruentes y erráticas.

"Llegué a este país como inmigrante ilegal a los cinco años, no puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me despojen de mis padres a la edad de los cinco años, esto me da mucho miedo, por favor, deten esto, ¿puedes imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños en este momento?", escribió en X, otrora Twitter en 2018.