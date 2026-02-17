El pasado 12 de febrero, Casa Xoló abrió oficialmente sus puertas en el corazón del Centro Histórico, consolidándose como una nueva propuesta gastronómica que apuesta por la identidad, la innovación y la experiencia culinaria en San Luis Potosí.

La ceremonia de inauguración contó con la distinguida presencia de la Secretaria de Turismo y el Subsecretario de Turismo del Estado, quienes acompañaron esta apertura que fortalece la oferta turística y culinaria de la capital potosina.

Casa Xoló nace con la visión de crear un espacio donde la tradición y la creatividad dialoguen en cada plato.

Su concepto propone una cocina con raíces profundas, reinterpretada con técnica contemporánea y una presentación que convierte cada visita en una experiencia sensorial memorable.

Durante la velada inaugural, invitados especiales pudieron disfrutar de un recorrido gastronómico que reflejó el espíritu del proyecto: respeto por los ingredientes, pasión por el detalle y el firme propósito de aportar algo nuevo a la escena gastronómica local.

Ubicado en Agustín de Iturbide 915, Casa Xoló invita a la sociedad potosina y a visitantes a descubrir una experiencia culinaria distinta, pensada para quienes buscan algo más que una comida: un momento para recordar.

Reservaciones al 444 812 8963.

San Luis Potosí evoluciona, y su cocina también.