Nicola deja sin palabras a Galilea tras reclamo sobre nominaciones

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- Galilea Montijo, la conductora de "La casa de los famosos México", se ha convertido en una de las protagonistas del reality, no sólo porque es el enlace principal de los habitantes con el mundo exterior, sino porque es a través de ella, como los participantes pueden hacer reclamos o sugerencias, además de decir cómo se sienten en la recta final.

La noche de nominación de este miércoles dio de qué hablar por varios motivos, primero porque el "team infierno", al haber obtenido el liderazgo, obtuvo la inmunidad de Emilio Osorio y éste podrá salvar hoy a uno de los nominados; además, Jorge Losa, integrante del "team cielo", por fin vuelve a estar nominado después de varias semanas de inmunidad, mismo caso de la "Barby" Juárez, quien a pesar de haber salido nominada en varias ocasiones, ha sido salvada por Jorge.

No sólo el resultado final de las nominaciones generó conversación en redes, sino el peculiar reclamo que le hizo a Galilea Nicola Porcella, el peruano que se ha posicionado como uno de los consentidos de los seguidores del reality, quien tuvo un "beneficio especial" este miércoles para nominar.

La semana pasada, Nicola obtuvo un beneficio especial para nominar, el cual consistió en utilizar una ruleta para definir cuántos puntos le asignaba a sus nominados, es decir, a Jorge, la "Barby" y Poncho; el azar marcó la puntuación que el peruano le asignó a sus nominados, y aunque él le dio seis puntos a Jorge y uno a Poncho, la ruleta marcó menos seis puntos para Jorge y más seis puntos para De Nigris, lo que sorprendió al peruano por la "suerte" que una vez tuvo Jorge, conocido también como "Albacete".



Para Nicola, el uso de la ruleta no fue un beneficio, pues su nominación fue determinada por el azar, lo que consideró negativo más que algo positivo como lo calificó Galilea, por lo que el peruano no se quedó callado y expresó su inconformidad en plena revelación de nominados, pues Montijo, al ver su rostro de preocupación, le preguntó cómo le había ido con el proceso de nominación.

-Nicola, ¿tú estás preocupado?

-Sí, porque pensé que iba a ser más un beneficio, pensé que al ganar iba a ser más un beneficio que lo que pasó, que lo que me tocó.

-Pero lo era, ¿no?

-No, beneficio era si yo podía elegir, cuando es al azar no es beneficio y cambia mucho eso.

Ante las aseveraciones de Nicola, Galilea se quedó sin palabras y el silencio reinó tanto en la sala de la casa como en el estudio, lo que puso aún más nerviosos a los habitantes.A pesar de que en efecto, el azar no jugó a favor de las nominaciones que Nicola tenía en mente, Jorge Posa quedó nominado al igual que Poncho; al final de la nominación, Nicola contó en qué consistía el supuesto beneficio, y sus compañeros no podían creer que de nueva cuenta Jorge salió "beneficiado".