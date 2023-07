Nicola llora al leer emotiva carta de su hijo (video)

El momento más emotivo de la noche, Nicola recibe una carta de su hijo



Nicola Porcella se ha convertido en uno de los consentidos de "La casa de los famosos México", integrante del team infierno y muy cercano a Wendy, recibió una sorpresa anoche, cuando se encontraba en el jardín de la casa y vio entrar a su madre Fiorella, quien viajó desde Perú para poder abrazarlo y darle ánimos en la recta final del reality.

Fiorella se declaró fan de Sergio Mayer, pues lo recuerda de su etapa como integrante de Garibaldi, pero el momento más emocionante para los fans de Nicola y Wendy, fue cuando el peruano presentó a la youtuber con su madre, y lo hizo "como su esposa", situación que sonrojó a Guevara y divirtió a su mamá, quien se divirtió bromeando con ella como mera suegra.

La belleza de la señora Fiorella y el parecido de Nicola con su madre fue algo que cautivó no sólo al público, sino a los integrantes de la casa, quienes disfrutaron la visita de la madre de su compañero, luego que en semanas anteriores recibieron la visita de Ponchito, hijo de Poncho de Nigris, y de Mila, la nieta de Sergio Mayer.

El momento más emotivo de la noche fue, sin duda, cuando Fiorella le entregó a su hijo Nicola una carta que le mandó su hijo Adriano desde Perú, el escrito emocionó a todos los habitantes, sobre todo a Nico, quien no pudo evitar llorar al leer que su hijo le pide que no se menosprecie y que su peor enemigo es él mismo.

"Deja de menospreciarte porque tú eres mejor que Messi (no en el fútbol), ahorita tú eres tu mayor rival, así que no te dejes manipular y cree que tú eres el más grande, porque así lo eres para mí, tal vez yo no pueda ir, pero recuerda que soy tu fan número uno en el mundo", leyó Nicola con voz entrecortada.

Adriano, hijo del peruano externó su deseo para que su padre llegue a la final, pero si esto no ocurre, aseguró que no importa, pues se siente muy orgulloso de su padre, a quien calificó como el mejor papá de mundo. Visiblemente emocionado, Nicola tuvo uno de sus mejores días dentro de "La casa de los famosos", donde no deja de jugar con Wendy y agradecer al público mexicano por su apoyo; ha externado su deseo de vivir en México junto a su hijo y su madre.