Nicole Kidman revela lo agotadoras que son las escenas de sexo

Nicole Kidman interpreta a una mujer apasionada en "Babygirl", historia en la que está en medio del amor y la pasión de dos hombres, su esposo y un desconocido, interpretados por Antonio Banderas y Harris Dickinson, su actuación le valió ganar el premio a la mejor actriz en la Mostra de Venecia el pasado mes de septiembre.

En el thriller erótico, la actriz de 57 años realiza muchas escenas de sexo, las cuales, contó en una reciente charla en Hollywood, la agotaron demasiado, incluso, dijo a The Sun, tuvo que pasar la filmación de escenas para tomarse un descanso.

Dijo que interpretar las escenas con el joven actor británico Harris Dickinson, que encarna a un becario, y Antonio Banderas, quien actúa como su esposo, ¡fue demasiado!

"Hubo una enorme cantidad de intercambio y confianza y luego frustración, es como, 'No me toques'. Hubo momentos mientras filmábamos en los que pensé: 'Ya no quiero tener más orgasmos'".

Después, tras las escenas, pensaba: "No te acerques a mí. Odio hacer esto".

La actriz de "Eyes Wide Shut" (1999) y "Moulin Rouge" (2001) se expone como pocas veces en "Babygirl", en el que interpreta a un magnate de la tecnología en Nueva York que tiene una relación apasionada con un joven becario.

Pocas estrellas de su fama se atreven a aparecer a cuatro patas lamiendo una taza de leche en un juego de sumisión, desnuda, de espaldas, o aplicándose inyecciones de bótox.

"Es una película sobre el deseo, el placer, las fallas internas, el secreto, el matrimonio, la verdad, el poder y el consentimiento", resumió la actriz australiano-estadounidense en Venecia.

Nicole Kidman nació el 20 de junio de 1967 en Honolulu, Hawái, Nicole Mary Kidman pasó su infancia en Australia y primero se apasionó por la danza.

A los 16 años participó en una película para televisión australiana que tuvo éxito, antes de comenzar a aparecer en la pequeña pantalla y encontrar su primer papel en el cine en el thriller "Calma total" (1989).

Kidman fue recientemente la icónica comediante Lucille Ball en la película "Being the Ricardos", junto a Antonio Banderas.

También ha sido atraída por el mundo de las series, siendo aplaudida recientemente por sus papeles en "Top of the Lake: China Girl" de Jane Campion, "Big Little Lies" o "The Undoing" con Hugh Grant (dos obras de las que también es productora).