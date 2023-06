Nieto de Talina Fernández la despide: "Abraza a mi mamá por mi"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- La partida de Talina Fernández tomó por sorpresa al mundo del espectáculo y en especial a su familia. La tarde de este miércoles, la conductora de 78 años falleció después de haber sido hospitalizada de emergencia por la leucemia que padecía.

De acuerdo con las declaraciones de su hijo Coco Levy, la llama "Dama del buen decir" pasó sus últimos momentos de vida rodeada del calor y el amor de los seres a quienes más quiso, entre quienes destacaron sus nietos: Paula, María y José Emilio Levy, hijos de la fallecida actriz, Mariana Levy.

Aunque los jóvenes pudieron despedirse de la querida artista, a través de sus redes sociales también expresaron su sentir y dedicaron algunos mensajes a su querida abuela. La primera fue Paula, quien en su cuenta oficial de Instagram se dijo muy orgullosa de haber tenido a Fernández en su vida. Ahora, el menor de los hermanos, José Emilio, escribió unas conmovedoras palabras en honor a la famosa.

"No hay palabras para este momento", inició el joven. "Estoy muy orgulloso de ser tu nieto, de pertenecer a tu sangre. Gracias por lo vivido y lo enseñado. Jamás voy a conocer a alguien tan culta como tú", agregó junto a una fotografía en la que aparece al lado de Talina.

Emilio, bastante afectado, también detalló que de entre todas las cosas que extrañara de su abuela están sus historias, sus abrazos y su inconfundible, esa misma que por muchos años traspaso las pantallas para llegar a su público: "Voy a extrañar quien me cuente las historias de la historia, voy a extrañar las pláticas, tus abrazos, tu voz, tus enseñanzas y tu forma de amar", agregó.

El hermano de María Levy no habló sobre el supuesto distanciamiento que tenía con su abuela después de la entrevista que ofreció a una revista de circulación nacional, en la que reveló algunos problemas por la herencia de su madre; pero lo que sí prometió es que, de hoy en adelante, honrará su legado; además, convencido que ya está reunida con Mariana, le pidió un favor muy especial: "Abraza y besa a mi madre, pero también dile que estoy bien. Vuela alto dama del buen decir", finalizó.

Hasta el momento, se sabe que el cuerpo de la también periodista será incinerado y sus cenizas depositadas en el mar de Acapulco.