Ninel Conde confiesa haber rechazado a Luis Miguel en La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ninel Conde se dice arrepentida por haber invertido cuatro años de su vida en la relación que la unió a José Manuel Figueroa pues, rechazó a otros prospectos, como fue el caso de Luis Miguel, así lo confesó "el Bombón asesino" en "La casa de los famosos México".

Mientras Ninel se encontraba acomodando su ropa, en compañía de Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro, esta última confesó a sus compañeras del reality que tenía ganas de vivir una experiencia amorosa dentro de la casa.

Fue así que "el Bombón asesino" le dio un consejo:

"¿Quieres amar?, primero ámate, cuando tú te amas, no vas a aceptar red flags, no vas a decir ´bueno, igual y cambia´, ´me grita porque fue mi culpa, lo saqué de onda´, no".

Fue así que Ninel rememoró una de los noviazgos más conflictivos que tuvo y, si bien, no dijo el nombre de José Manuel, dio una pista que despejó toda duda, cuando expresó que se trató de la relación que sostuvo por cuatro años.

La cantante y actriz lamentó que, por tratar de salvar una relación, basada en la desconfianza, infidelidad y violencia -como ha contado en diferentes ocasiones-, dejó pasar la oportunidad de conocer a otras personas que, en su momento, parecían ser muy buenos partidos; entre ellos Luis Miguel.

"A mí me dieron hasta con el balde, a mí me dieron físicamente, me madrearon, por eso entiendo a la gente que no se ama, porque todos pasamos por ahí, a mí me ahorcaban, estuve cuatro años ahí, yo digo ´no mam*s, ¿cómo aguanté cuatro años ahí?, digo ´wey... qué manera de desperdiciar mi tiempo, mi vida´".

Ninel recordó que, por esa época -inicios de los 2000-, tenía muchos pretendientes y, a pesar de que, varios de ellos, tuvieron gestos que ameritaban darles una oportunidad, estaba tan enfocada en rescatar su relación con el hijo de Joan Sebastian, que dejó pasar las oportunidades.

"No sabes los pretendientes..., en esa época, yo estaba en mi mejor momento, tenía entre 26/27 años, era un cuero de vieja, la verdad, se me juntaban los pretendientes; el cantante más pro del país... ¿ya sabes?, ´un Sol´ y el hijo del hombre más rico de ese momento del mundo, y yo... necia con el golpeador, ay no..., encul*da, porque ni siquiera era amor, con una codependencia grave, le digo a mi Ninel del pasado que ´me dan ganas de ahorcarte yo también´, dijo.

----Así fue que Luis Miguel y Ninel se conocieron

En entrevistas pasadas, Ninel ha contado que, fue cuando hizo un viaje a Acapulco, en el 2002, año en que grababa la telenovela "Como en el cine", que coincidió con "Luismi" en el mismo restaurante; cuando el cantante supo que ahí se encontraba "el Bombón asesino", la invitó a la zona privada del lugar para tomar un trago juntos.

La actriz lo describió como un hombre encantador que, luego de la charla en el restaurante, la invitó a ella, y a la amiga que la acompañaba, a su casa, para conocer la discoteca que tenía instalada en su interior.

Esa fue la primera de dos citas que entablaron, pues Conde no quiso seguir frecuentándolo, cuando, en su próximo encuentro, se llevó la sorpresa de que la había invitado a pasar la tarde con él, mientras que "el Sol" también estaba acompañado de Rebecca de Alba, con quien estaba compartiendo un momento romántico.

Pese a mostrar su inconformidad por ese hecho, Luis Miguel volvió a buscarla y un día, mientras grababa sus escenas de la telenovela, le ofreció enviarle un helicóptero para que se trasladase hasta donde él se encontraba, pero Ninel lo rechazó.

-----Ninel y su historia con José Manuel

A José Manuel Figueroa lo conoció ese mismo año, la noche en que se presentó en el Palenque de Cuernavaca; cuando el cantante supo que Ninel ofrecería un show, no lo dudó, acudió al recinto y pidió al staff de la cantante que le permitieran conocerla en su camerino.

La primera impresión que la actriz tuvo es que era un hombre muy atractivo y simpático, por lo que aceptó su invitación de ir a comer tacos, luego de que su espectáculo finalizara.

Este fue el comienzo de un noviazgo muy comentado en los medios de comunicación, sobre todo, cuando la pareja participó en la segunda temporada de "Big Brother VIP", en donde compartieron un encuentro íntimo, a pesar de que eran grabados por múltiples cámaras las 24 horas.

Y, si bien, ambos han reconocido que sintieron un gran amor por el otro, a lo largo de los cuatro años de noviazgo, se convirtieron en dependientes uno del otro y los celos no se hicieron esperar, cuando José Manuel salía por las noches y bebía, lo que causaba mucha inseguridad en Ninel, por temor a que las jóvenes se acercaran de él.

Más adelante, la cantante descubrió que José Manuel le había sido infiel con Angélica Vale y Pati Muñoz, lo que la lastimó hondamente y, en 2006, tomó la decisión de terminar su noviazgo, ya que, en ese momento, conoció a Juan Zepeda, el único hombre -como ella misma ha reconocido- que logró sacar de sus pensamientos a su ex.