Un comentario del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, encendió las redes sociales, luego de que la inteligencia artificial Grok, desarrollada por X (antes Twitter), corrigiera una de sus afirmaciones sobre la inexistencia de desapariciones forzadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en la actual administración de Claudia Sheinbaum.

El político respondió con desdén a la IA, y el comediante Chumel Torres aprovechó el momento para ironizar con una frase que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando un usuario cuestionó a Grok si era verdadera la afirmación de Fernández Noroña respecto a que no había desapariciones forzadas en México desde 2018. En su respuesta, la IA negó la veracidad del dato, señalando que existen más de 120 mil personas desaparecidas desde ese año, además de mencionar hallazgos recientes como un sitio con restos humanos en Jalisco, descubierto en marzo de 2025.

- Noroña desacredita a Grok

Lejos de tomar la información con apertura, Gerardo Fernández Noroña restó importancia al contenido del mensaje de la IA. En su respuesta publicada el 8 de abril en la plataforma X, el político escribió:

"Bueno, parece que la inteligencia artificial no es tan inteligente y al igual que tú, no sabe diferenciar entre desapariciones forzadas y desapariciones".

- Chumel Torres se burla de Noroña

Su reacción desató una ola de comentarios, en su mayoría críticos, y fue aprovechada por el conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, quien publicó un tuit cargado de sarcasmo al día siguiente:

"Claro, porque es obvio que hay desapariciones voluntarias. Dele con todo, mi Comandante Noroña, ninguna inteligencia artificial me lo va a tratar como un estúpido."

La publicación de Chumel generó más de 155 mil visualizaciones, múltiples retuits, y decenas de memes que se burlaban del senador, convirtiendo el tema en tendencia nacional por algunas horas.