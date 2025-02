Niurka ofrece disculpas a Paty Navidad por haber criticado su cuerpo

Niurka y Paty Navidad se reencontraron en "La Casa de los Famosos All-Stars", las actrices trabajaron juntas en la telenovela "La fea más bella" en 2006 y ahora, casi 20 años después, coinciden en un proyecto que en su arranque les permitió un acercamiento y hasta una disculpa de la cubana a Navidad por unos comentarios que hizo sobre su aspecto físico.

"Ay, ¡cómo ha engordado!, ¿qué le pasó?, a Paty tan bella, ¿se acuerdan?, qué feo cuerpo tiene ahorita, ay, perdóname, amiga", expresó cuando hace un par de años cuando la prensa le preguntó sobre la participación de Navidad en "La casa de los famosos".

"Era bella, estaba bella, se cuidaba", remató entonces, lo que le generó críticas y señalamientos.

Navidad ha dicho que sufre de desorden hormonal.

La cubana no dejó pasar los comentarios que hizo sobre el físico de su colega Paty Navidad, y ahora que ambas forman parte del reality "La Casa de los Famosos All-Stars", Niurka ofreció una disculpa por lo que dijo, admitió que su cerebro y su boca no suelen estar coordinadas.

"¡Qué bella estás mi Paty hermosa! Un día me preguntaron y le dije '¿qué le pasó?'. Estabas más llenita, pero ahora estás bella", le dijo Niurka al verla al arranque del reality.

Paty le respondió: "Las mujeres son bellas con kilos menos, kilos más".

Terminada la gala, Niurka se acercó a Paty para ofrecerle una disculpa.

"Tengo amigas queridísimas empleadas y familia llenitas y no es mi punto. Mi punto fue una reacción imprudente tal vez, pero genuina", dijo.

"Yo te ofrezco una disculpa, pero yo no critiqué porque igual yo tengo familia que es llenita. El punto no fue ese. El punto fue una reacción espontánea. Sí fue en una entrevista, pero yo soy así, no tengo conexión entre el cerebro y la boca, reacciono de manera natural como que, no sé, estoy acostumbrada a verte en La fea más bella y de pronto veo a x persona que está de otra manera y digo ¿por qué? Fue una reacción natural", explicó. "De todas formas te ofrezco una disculpa".

Navidad aceptó la disculpa de Niurka y expresó: "Yo te acepto la disculpa en nombre mío y en nombre de todas las mujeres que también han sufrido o están sufriendo el desorden hormonal o kilos de más y que son juzgadas y que son señaladas porque somos muchas. Te agradezco tu gesto bellísimo", dijo Paty y remató con: "Vamos a divertirnos".