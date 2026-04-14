NODAL Y ÁNGELA POSPONDRÁN SU BODA

Christian Nodal revela que, junto con Ángela Aguilar, decidió posponer la boda religiosa que planeaban celebrar en mayo de este año, debido a los episodios de violencia que han tenido lugar en Zacatecas, estado del que es oriundo su suegro y donde, hace dos meses, fue testigo -a lado de su esposa- de un enfrentamiento armado.

En su visita a República Dominicana, el cantante de regional concedió una entrevista a Telemicro, en donde dio la primicia de que la boda, por la iglesia, que planeaba con Ángela tendrá que esperar un poco más.

Luego de la insistencia de su interlocutor, quien mostró curiosidad por el hecho de que el próximo álbum del cantante, del que todavía no ha revelado el nombre, se lanzaría el mismo mes en que reafirmarían sus votos, Nodal aclaró que, en realidad, la boda ya no se realizará el próximo mes.

"Habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, lo estamos posponiendo, por la situación en la que está México, queremos que sea en Zacatecas y, justo, hace poquito casi me explotan, ¿no?, en el carro", dijo, acompañado de una risa nerviosa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí