NOELIA LE HACEN EL FEO

El pasado viernes el “90’s Pop Tour” ofreció su último concierto, al que Noelia se unió para interpretar algunos de sus mejores éxitos como “Tú” y “Candela”, y aunque fue una de las artistas más aplaudidas por el público, aseguran que no fue bien recibida por algunas de sus compañeras, como las integrantes de Kabah y JNS, ya que se dice que a las artistas les molestó que la cantante llegara con un cuerpo de seguridad tan grande, pues ellas no cuentan con uno igual. Sin embargo, Michelle Rubalcava en “Venga la alegría”, dio a conocer que él fue uno de los asistentes al evento, el que tuvo la oportunidad de conversar con la boricua y aunque ella no quiso hablarle abiertamente del rechazo que recibió por algunas de las cantantes del show, el periodista aseguró que causó la molestia de las Kabahs y las JNS por que llegó a la Arena CDMX rodeada de guardias de seguridad.