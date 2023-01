Nominación al Oscar, "regalo que ha cambiado mi vida", asegura Fraser

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Este martes se dieron a conocer las nominaciones para la 95 entrega de los premios Oscar y entre los nombres de los candidatos a mejor actor, sorprendió escuchar el de Brendan Fraser.

A sus 54 años, el protagonista de "La Momia", por primera vez luchará para obtener la codiciada estatuilla dorada, gracias al increíble trabajo que realizo en la cinta "The Whale", donde da vida a un hombre con sobrepeso que lucha por superar la muerte de su novio mientras trata de recupera a su hija.

Tras su nominación, Fraser emitió un comunicado en el que no sólo agradeció por este importante logro a La Academia, también llamó a este momento un regalo que el ha cambiado la vida: "(Esta nominación es) Un regalo que ciertamente no vi venir, pero es uno que ha cambiado profundamente mi vida", escribió en el documento dado a conocer por la revista People.

Brendan, quien regresa a la pantalla chica después de tres décadas de ausencia, se dijo satisfecho que otros de sus compañeros también hayan sido contemplados para esta importante ceremonia, pues recordemos que su coestelar, Hong Chau, fue nominada a Mejor actriz, mientras que el equipo de maquillaje también se encuentra en una de las ternas.

Por último, reconoció al director, Darren Aronofsky por haberle brindado la oportunidad de interpretar un papel que lo ha cambiado y que ha significado tanto, en tan poco tiempo: "No tendría esta nominación sin Darren Aronofsky, (el escritor) Samuel D. Hunter y el extraordinario elenco y equipo que me dieron el regalo de Charlie", finalizó.

"The Whale" ha venido a consolidar la carrera de Fraser, en su mayoría enfocada a la comedia, ya que, además de su nominación al Oscar, ganó en los Critics Choice Awards como mejor actor y fue considerado en los Globos de Oro y los Premios SAG en la misma categoría.

El próximo 12 de marzo, Brendan Fraser se enfrentará a Austin Butler, Colin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy para levantarse como el mejor actor del año.