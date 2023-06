Novio de Talina Fernández acude a despedirla: recuerda el flechazo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Todo comenzó con una entrevista, según describe José Manuel Fernández, quien fue la última pareja de Talina Fernández, en ella, la conductora declaró que todavía tenía intenciones de conocer "un setentón", fue entonces cuando José se encontró con esa declaración y comentó en el video de Facebook que él podía ser ese setentón.

"Mi familia se burlaba de mí decían que cómo le iba a poder llegar a Talina", recuerda José a la prensa descendiendo de su carro para ir a casa de su pareja a darle el último adiós. Pero fue gracias a su sobrina que el sueño pudo realizarse, ella conoció a Talina, y le contó a su tío José para que pudiera conocerla.

"Tenía más de 20 años sin ver a esa sobrina y me llegó con esa sorpresa", describe José.

Talina los invitó a su casa a tomar un café y así comenzó el último amor de la presentadora de televisión que falleció la tarde de este miércoles 28 de junio a causa de leucemia.

"Voy a extrañar mucho su compañía, ya me había acostumbrado a ella, salíamos, le encantaba ir de compras, aunque no compraba nada le gustaba ir a ver", contó.

El comenzó a conquistarla, pero finalmente Talina fue quien se robó su corazón: "Su forma de ser su belleza, su forma de compartir, la verdad que tenía un don de gente", cuenta José Manuel.

Les gustaba salir de compras, compartían tiempo juntos en casa de Talina, y ambos siempre se entregaron mutuamente hasta el último día de vida de la presentadora.

Recordó en quÉ momento Talina comenzó a sentirse mal, hasta finalmente quedarse sin fuerzas para vivir: "Hace dos meses fue cuando empezó a sentirse mal, cada vez tenía menos fuerzas, lo último fue muy duro estuvo en una agonía muy fuerte, esos cinco días que ella pasó no se los deseo a nadie", concluyó José.