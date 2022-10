Nuevo sencillo de Taylor Swift hablaría sobre un aborto espontáneo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana Taylor Swift podría encontrarse en su mejor momento, pues no sólo acaba de comprometerse con su novio Joe Alwyn, sino que su nuevo disco, "Midnights", se ha convertido en el más escuchado de la historia durante las primeras 24 horas de su lanzamiento.

Sin embargo, varios de sus fans han asegurado que tanto la cantante como su prometido están atravesando por un momento sumamente difícil, el cual quedó plasmado en una de las canciones de su disco y que ha creado una extraña teoría alrededor de Swift.

Según los usuarios, el tema "Bigger than the whole sky", en el cual Taylor se refiere a una gran pérdida, iría dirigido a un bebé que no tuvo la oportunidad de nacer, lo que ha provocado que muchos piensen que la cantante estaba embarazada pero sufrió un aborto espontáneo en los últimos meses.

Aunque la letra no revela ningún tipo de detalles, sí habla de un intenso dolor causado por una situación que jamás llegó a ocurrir: "Eras más grande que el cielo entero, fuiste más que un corto tiempo y tengo mucho por lo que suspirar. Tengo mucho por lo que vivir. Nunca voy a conocer lo que podría haber sido", dice la desgarradora letra.

En varias ocasiones, la artista de 32 años ha asegurado que se basa en sus propias experiencias para componer sus canciones, algo que ha alimentado la teoría de que esta fue la manera más sutil que Swift encontró para desahogarse del momento tan duro que habría vivido.

Claro que también hay quienes no creen que lo que se dice en redes sea verdad y aseguran que si bien el sencillo es muy fuerte, Taylor podría estar hablando de alguna relación amorosa, un familiar o la experiencia de otra persona.