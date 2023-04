Nuevo tráiler de "Indiana Jones 5" te dejará sin palabras

"Indiana Jones":

Por el nuevo trailer de '#IndianaJones and the Dial of Destiny'pic.twitter.com/Nh7EAJOQtg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 7, 2023

Indiana Jones es uno de los clásicos del cine más importantes de la historia. Con cuatro películas que han tenido excelentes efectos y personajes memorables, el público y los fanáticos de la historia esperaban con ansias la quinta entrega desde que se anunció que se haría, varios años después del estreno.

Así, Harrison Ford y sin la dirección de Steven Spielberg en esta oportunidad, vuelve a darle vida al profesor Jones quien se retira pero está dispuesto a una aventura final. La Star Wars Celebration de Londres ha sido el escenario elegido para mostrar un nuevo tráiler de Indiana Jones y el Dial del Destino. Esta será la quinta entrega y al menos para el actor, la última, ya que se despedirá del personaje.

James Mangold es quien asumió el rol en la dirección luego de la decisión de Steven Spielberg de no dirigir la película. El tráiler dura dos minutos en el que se ven escenas que no se habían visto anteriormente. Además de Harrison Ford, el reparto incluye a estrellas como Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge y John Williams vuelve a ser el compositor de la banda sonora original, una marca registrada.

En un momento se dijo que Lucasfilm estaba estudiando la posibilidad de desarrollar una serie de Indiana Jones para Disney+ pero estos planes parecen haber quedado truncos y según notas de prensa, la película supondrá "la esperadísima entrega final de esta querida saga". Otros aseguran también que será "la aventura final de Indiana Jones". No se sabe si realmente será así, pero de lo que sí hay certezas es que, para el protagonista, será su despedida.

