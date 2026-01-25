Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy revela a Yoshi

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- El universo cinematográfico de "Super Mario Bros." está a punto de expandirse con el estreno de la nueva producción "Super Mario Galaxy: La película", programado para primavera de este 2026.

En el nuevo tráiler, publicado este domingo 25 de enero, Illumination Entertainment y Nintendo, dan un mejor vistazo al largometraje que una vez más, promete diversión, comedia y aventura para toda la familia.

Este tráiler ha sorprendido a millones de amantes de la franquicia, pues ha confirmado la presencia de uno de los personajes más queridos de la saga: Yoshi; el dinosaurio verde que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su alegre y tierna personalidad.

Así lucirá Yoshi en "Super Mario Galaxy: La película"

El nuevo tráiler de "Super Mario Galaxy" inicia con los hermanos Mario en México, donde un grupo de calaveritas con sombrero les indican que hay algo temeroso dentro de una cueva.

Luego de entrar a la pirámide para investigar, Mario y Luigi se llevan la sorpresa de que en realidad no es un monstruo y se trata del amigable Yoshi, quien iniciará una nueva aventura con los hermanos plomeros.

Este avance también da un vistazo a nuevos elementos y personajes que forman parte del universo de Mario Bros.; como las flores que otorgan el poder de lanzar bolas de fuego, la presencia de Birdo -el dinosauro rosa-, y una rápida aparición de Mario y Luigi bebés.

¿Cuándo se estrena "Super Mario Galaxy: La película"?

Junto con el lanzamiento del nuevo tráiler, Universal Pictures, la distribuidora oficial de la película también anunció la fecha de estreno del nuevo filme.

"Super Mario Galaxy: La película" llegará a salas de cine mexicanas e internacionales el próximo miércoles 1 de abril de este 2026.