VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

GUADALAJARA (MÉXICO).- La belleza y los bordados de la cultura indígena zapoteca del sureste de México fueron las estrellas de una pasarela en la edición 84 de Intermoda, la plataforma de negocios de moda más importante de México.

Vestidos de noche con el colorido y las flores de los bordados de la Juchitán, ciudad en el estado de Oaxaca, se robaron las miradas del público que asistió a la presentación de la marca Vazlop, creada por la mexicana Zuleyma Vázquez López.

La diseñadora, nacida en la comunidad indígena zapoteca, debutó en este espacio de promoción de la moda para mostrar piezas inspiradas en la fortaleza de las mujeres de esa región y la belleza de sus tradiciones.

"Somos mujeres empoderadas, trabajadoras, no importa en qué situación nos encontremos, incluso tengo tejedoras que ya están casadas, tienen familia, desde sus casas ellas trabajan y aportan. Esta colección representa la fuerza de todas las mujeres de Juchitán y de Oaxaca", dijo la fundadora de Vazlop en entrevista con EFE.

Vázquez López quiere mostrar que los bordados elaborados por manos de personas provenientes de comunidades indígenas no tienen por qué quedarse sólo como piezas de decoración, sino que pueden jugar un papel determinante en la ropa que portamos en ocasiones especiales.

"El vestido sigue siendo de noche, pero es algo que a mí me representa, es mi marca, es mi pueblo y a través de todos los diseños que hago me gusta mostrarles que puedes llevar perfectamente bien un vestido de noche y adecuarlo a tu gusto con menos bordado, más bordado, pero sin perder la estructura y el estilo del vestido", argumentó.

PROPUESTAS CASUALES

Los vestidos de noche armonizaban las telas brillantes o vaporosas, los drapeados y las caudas con los bordados de colores brillantes en faldones, corsés, cintura o como parte central del diseño.

La marca presentó además piezas casuales desde vestidos, faldas, blusas, sacos, camisas para hombre inspirados en los huipiles -blusas típicas de Oaxaca-, en telas lisas de lino y estampadas, que pueden ser parte de los atuendos cotidianos de cualquier persona.