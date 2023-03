Ofrecen más de un millón de euros a Clara Chía por dar entrevistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Desde que el mundo supo de la existencia de Clara Chía, el nombre de la joven de 23 años se convirtió, de inmediato, en tendencia mundial, además de un tema de dominio público, no sólo por su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, también por las distintas menciones que Shakira ha hecho sobre ella en algunas de sus canciones.

Pero, además de su rostro, gracias a las fotografías y videos que la prensa española ha publicado; y saber que no es una "persona buena", según la artista colombiana, es muy poco lo que se conoce a cerca de Chía, es por ello que los medios de su natal España estarían dispuestos a pagarle millonarias cantidades de dinero con tal de obtener una declaración suya.

De acuerdo con el sitio "X Catalunya", la rubia ha recibido ofertas de hasta un millón de euros por acceder a conceder una entrevista y hablar sobre su versión de la polémica historia: "Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que ésta explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros", asegura.

Aunque para cualquier persona esta cantidad podría resultar muy tentadora, a la actual pareja del exjugador parece no importarle, pues ha rechazado a todos los medios ya que lo único que quiere es vivir en completa privacidad su amor: "Junto a Piqué no tendrá problema de dinero y además son felices y prefiere serle fiel. Quieren intimidad y respeto, poder vivir la vida con normalidad", agrega el sitio.

Incluso, en las diferentes oportunidades en las que la joven ha sido abordada por periodistas y fotógrafos, Chía se ha visto renuente a expresar cualquier palabra, por el contrario, intenta esconderse de la cámara y ser tomada lo menos posible.

Por su parte, Piqué también se ha negado a hablar sobre su romance y se ha limitado a decir que se encuentra muy feliz en este momento de su vida.