LOS ÁNGELES (EE.UU.).- ´One Battle After Another´ (´Una batalla tras otra´) lideró las nominaciones de los premios al Actor, anteriormente conocidos como los premios SAG, que anunció este miércoles el principal sindicato de actores de Hollywood, con siete candidaturas.

La cinta de Paul Thomas Anderson optará al premio de mejor reparto en una película junto a ´Sinners´, el segundo largometraje con más nominaciones de esta edición, con cinco; ´Hamnet´, ´Marty Supreme´ y ´Frankenstein´, del mexicano Guillermo del Toro, en estos galardones, considerados uno de los termómetros en la carrera a los Óscar.

Leonardo DiCaprio aspira al galardón a mejor actor en un papel principal frente a Ethan Hawke (´Blue Moon´), Michael B. Jordan (´Sinners´), Jesse Plemons (´Bugonia´) y Timothee Chalamet (´Marty Supreme´), quien buscará repetir la victoria que obtuvo el año pasado con ´A Complete Unknown´.

También su compañera de reparto, la debutante Chase Infinity buscará alzar la estatuilla a mejor intérprete femenina, donde se medirá con Jessie Buckley (´Hamnet´), Rose Byrne (´If I had Legs I´d Kick You´), Kate Hudson (´Song Sung Blue´) y Emma Stona (´Bugonia´).

Los premios de esta edición excluyeron a Cynthia Erivo (´Wicked´), el brasileño Wagner Moura (´The Secret Agent´), así como a películas extranjeras que han sido aclamadas en otros premios, como ´Sentimental Value´.

En televisión, ´The Studio´ encabezó las nominaciones con cinco menciones, entre ellas la de mejor reparto en una serie de comedia, categoría en la que competirá junto a ´Abbott Elementary´, ´The Bear´, ´Hacks´ y ´Only Murders in the Building´.

En la terna por el mejor reparto en una serie de drama se encuentran ´The Diplomat´, ´Landman´, ´The Pitt´, ´Severance´ y ´The White Lotus´.

Los premios SAG, como se les conocía popularmente antes de adoptar el nombre de Actors Awards (premios al Actor) sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 1 de marzo en la 32º edición de estos premios, que distinguen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarios, y elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla.

Esta ceremonia se transmite desde el año pasado en Netflix, donde su audiencia ha aumentado: según datos de la plataforma, ese año obtuvo 4,3 millones de visualizaciones.