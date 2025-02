Reunión histórica de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

LONDRES (AP) — Ozzy Osbourne se reunirá con todos los miembros originales de Black Sabbath por primera vez en 20 años, en un concierto que será el último y que se promociona como el "mayor" espectáculo de heavy metal de todos los tiempos, dijeron los promotores el miércoles.

La banda, una de las más influyentes del heavy metal, encabezará el espectáculo "The Back to the Beginning" el 5 de julio en Villa Park, hogar del equipo de fútbol Aston Villa en Birmingham, Inglaterra.

"Es mi momento de volver al principio... es hora de devolverle al lugar donde nací", dijo Osbourne en un comunicado. "Qué bendecido soy de hacerlo con la ayuda de personas a quienes amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham por siempre".

Osbourne, quien fue el líder de la banda durante su período de mayor éxito en los años 1970 y quien era ampliamente conocido como el "Príncipe de las Tinieblas", ofrecerá su propio breve repertorio antes de que sus compañeros de banda de Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, se unan a él por primera vez en dos décadas.

El evento de todo el día también contará con una serie de importantes bandas de metal incluyendo a Metallica, Slayer y Alice In Chains, con más nombres que se anunciarán próximamente.

"Este será el mayor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos", dijo el director musical Tom Morello.

En 2020, Osbourne reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y pausó sus giras en 2023 después de una extensa cirugía de columna. Ha luchado con problemas de salud desde 2003 después de un accidente casi fatal en cuatrimoto, lesiones que se agravaron en 2019 cuando tuvo una caída en casa.

La historia de Sabbath comenzó en Birmingham en 1968 cuando los cuatro miembros originales buscaban escapar de una vida de trabajo en fábricas. Su álbum debut homónimo en 1970 alcanzó el top diez en el Reino Unido y allanó el camino para una serie de álbumes exitosos, incluyendo "Master of Reality" de 1971 y "Vol. 4" un año después. Llegaron a convertirse en una de las bandas de metal más influyentes y exitosas de todos los tiempos, vendiendo más de 75 millones de álbumes en todo el mundo.

La fama de Osbourne se expandió en la cultura popular a principios de la década del 2000, cuando junto con su esposa Sharon Osbourne y dos de sus hijos protagonizó el reality de MTV "The Osbournes".

Todas las ganancias del concierto del cinco de julio se destinarán a organizaciones benéficas incluyendo Cure Parkinson´s, el Hospital Infantil de Birmingham y el Hospicio Infantil Acorn, que cuenta con el apoyo del Aston Villa.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 14 de febrero.