Pablo Montero: La historia detrás del cantante y actor

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El cantante Pablo Montero se siente entusiasmado ante la posibilidad de reflexionar sobre su vida y carrera en el libro biográfico que está por crear la periodista argentina Olga Wornat, autora del libro "El último rey", que narra la vida de Vicente Fernández.

Este proyecto podría tardar entre seis y siete años en completarse, afirmó el intérprete, pues la escritora apenas comienza a hacer una exhaustiva investigación que incluirá entrevista con familiares, colegas, amigos y productores que lo conocen.

El proceso para construir su biografía le permitirá revivir momentos significativos del también actor, tanto sus triunfos, como sus desafíos, comentó en entrevista con los medios.

"Será un ejercicio rico porque te revives cosas que no te acordabas, es padre porque vuelves a vivir tanto los momentos de felicidad, como los tropiezos", mencionó el actor que será invitado en la segunda temporada del programa de Televisa, "Bola de locos".

Con esto, quedará abierto a la posibilidad de hacer una bioserie, pero esta producción tardaría entre 10 a 15 años, mientras tanto mencionó que no ocultará ningún momento, incluso los polémicos.

"Todo lo voy a hablar, no se va a guardar nada, me gusta platicar bastante, cómo me levanto para salir adelante, cómo no doblegarme y no caer en la depresión", comentó quien busca fortalecer su espíritu y su físico.

"Tengo que ir creciendo, estar en el momento presente, debo estar pleno como hombre, ser humano, padre, hermano, hijo y compañero", comentó.

Además, compartió que se encuentra en un proceso de recuperación, tras una fractura que tuvo en el dedo de su pie, pese a ser una lesión importante, no lo detuvo para cumplir con sus compromisos laborales.

"Hice mis primeras presentaciones y todos los ensayos con una bota especial, una férula, pero cuando me la quitaron no me dolió nada; empecé a hacer un poquito de cardio, caminando, nos vamos a correr en el campo de golf".