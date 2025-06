Pablo Ruiz habla sobre su primera relación homosexual

Pablo Ruiz siempre ha dicho que México fue el país que impulsó su carrera, pero también confesó que fue aquí donde él pudo vivir sus primeras experiencias en el amor, cuando era aún muy joven.

"Pues sí, mi primera relación homosexual fue aquí en México, aquí besé a Ricky Martin, aquí pasó todo", dijo divertido Pablo Ruiz.

Esta clase de revelaciones Pablo piensa plasmarlas en un libro autobiográfico, donde también hablará de su amistad con personalidades como Thalía, un proyecto del cual dijo, dará noticias muy pronto.

También aprovecho para aclarar la polémica que se generó, cuando en mayo pasado realizó una fiesta con sus fans por su cumpleaños 50, pero trascendió que sus seguidores tuvieron que pagar en ese momento, para estar presentes en esta fiesta de aniversario.

"Yo siempre hago mi cumpleaños con un show en Argentina y viajan de todas partes de Latinoamérica para verme allá, pero esta vez dije, como son mis 50 años quiero hacer un gran festejo, en un salón, con catering y un espectáculo incluido, y a los fans se les había dicho desde mucho antes que tenía un costo de cien dólares, pero no se les cobró en ese momento".

El intérprete manifestó su enojo con los medios de comunicación, porque dijo que hizo extensiva la invitación para ellos, para que disfrutaran la fiesta con los mismos beneficios que los fans y que ninguno quiso asistir, pero sí dieron eco al chisme que se generó entorno al pago que se tenía que hacer para tener acceso.

"Fue como un meet and greet, este evento lo hago casi todos los años, en un concierto tu vendes las diez primeras filas más caro porque tiene la foto y el beso con el artista, entonces no veo nada de malo que haga esto, nosotros vivimos de nuestro público y no veo nada de bochornoso el vender una convivencia".

El cantante argentino abordó estos temas, cuando el día de ayer fue coronado como rey del Gay Pride 2025, evento que tendrá su gran celebración el 28 de junio, con un recorrido que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde terminará esta celebración con un gran espectáculo.

"Como hombre cisgénero gay estoy muy orgulloso de llevar esta corona, porque México está en mi corazón y aquí es donde me descubrí gay, así que gracias por darme este lugar", expresó Pablo Ruiz portando una corona multicolor.