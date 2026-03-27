Pa'l Norte 2026: bandas, horarios y todo lo que debes de saber

Pa'l Norte está a solo unas horas de llenar el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León con música por todo un fin de semana.

La edición 2026 de este festival tiene grandes propuestas entre su line up, desde los ya consolidados como The Killers, Interpol o Tyler, The Creator pasando por leyendas vivientes del calibre de Los Fabulosos Cadillacs o Love of Lesbian, hasta aquellos que vienen dando sus primeros pasos como Cuco y Andrés Obregón.

El Pa'l Norte de este año se realizará de este viernes al domingo en el que ha sido su casa desde la primera vez que irrumpió en la escena en 2012, el Parque Fundidora, que para llegar solo debes subir a Metrorrey y bajar en la estación "Y Griega", no en "Parque Fundidora" que te dejará algo lejos de tu destino.

Los tres días de fiesta en el Tecate Pal Norte ya tienen horarios definidos incluso por escenario, aquí te dejamos la lista completa para que hagas tu agenda de conciertos y sepas a quienes deberás perderte para ver a tus favoritos.

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Lo que SÍ puedes llevar a Pa´l Norte incluye celulares, cangureras, lentes de sol, maquillaje, baterías externas, tapones para oídos, sombreros y gorras, bloqueador solar en crema o gel, termos vacíos, cámaras no profesionales, cámaras de grabación (máximo 12 cm), paquetes de chicles cerrados, pomada de labios y lipgloss cerrado, bolsas pequeñas (máximo 30x30), gel antibacterial y medicinas de prescripción con receta médica.

Lo que NO puedes llevar son mascotas, peluches, masajeadores, luces químicas, láseres, comida o bebidas externas, sombrillas o paraguas, cadenas largas o joyería con picos, cigarros, cigarros electrónicos o vaporizadores, plumones, plumas o pintura en lata, aerosoles, bolsas o mochilas mayores a 30x30, hebillas grandes o con picos, calcomanías, volantes o publicidad, botellas de vidrio, latas o vasos, hieleras, casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas, odres o anforitas, cualquier tipo de arma, drogas, sustancias ilícitas o parafernalia, medicamentos sin receta, cámaras profesionales o equipo de grabación, drones, corneta o instrumentos.

Horarios para este viernes

Escenario Tecate Light

Pacífica: 14:35 - 15:15

Mau y Ricky: 15:45 - 16:25

DLD: 16:55 - 17:45

Siddhartha: 18:25 - 19:25

Morat: 20:05 - 21:15

Interpol: 22:00 - 23:05

Tyler, The Creator: 00:00

Escenario Tecate Original

Rubio: 14:55 - 15:35

Guitarricadelafuente: 16:10 - 16:55

Camilo Séptimo: 17:35 - 18:30

Jackson Wang: 19:15 - 20:15

Myke Towers: 21:00 - 22:00

Deftones: 22:50

Escenario Fusión Telcel

Gran Sur: 14:40 - 15:20

La Mosca: 15:50 - 16:30

Balu Brigada: 17:05 - 17:55

31 Minutos: 18:40 - 19:40

Royel Otis: 20:20 - 21:20

Maldita Vecindad: 22:20 - 23:30

Duncan Dhu: 00:10

Escenario Sorpresa Viva

Primer acto: 19:25 - 19:40

Segundo acto: 21:15 - 21:30

Escenario Oasis Bacardí

Medinna: 15:00 - 15:30

Louta: 16:05 - 16:55

Lia Kali: 17:30 - 18:30

Simpson Ahuevo: 19:15 - 20:25

Charles Ans: 21:15 - 22:30

YSY A: 23:30

Escenario Club Social KIA

Jordy Medina: 17:00 - 18:00

RØZ: 18:00 - 19:10

Coco & Breezy: 19:10 - 20:15

Charly Jordan: 20:15 - 21:30

Neil Frances (DJ Set): 21:30 - 23:00

Channel Tres (DJ Set): 23:00 - 00:15

The Blaze (DJ Set): 00:15

Escenario Acústico Hey Banco

Niño Viejo: 15:30 - 16:00

Paloma Morphy: 16:40 - 17:20

Andrés Obregón: 18:00 - 18:50

Cuco: 19:30 - 20:20

La Santa Cecilia: 21:00 - 21:50

Molotov: 22:30

Escenario Pilo's Bar

Fara Fara: 15:55 - 17:25 / 18:00 - 19:00

Sonido Mazter: 19:35 - 21:05

Payasonicos: 21:40 - 22:40

Sólido: 23:10 - 00:10

Los Traileros del Norte: 00:30

Horarios Pa'l Norte sábado

Escenario Tecate Light

La Pegatina: 14:20 - 14:50

Paty Cantú: 15:20 - 16:00

The Warning: 16:40 - 17:30

Enjambre: 18:00 - 18:50

Los Fabulosos Cadillacs: 19:35 - 20:45

Kygo: 21:25 - 22:35

Guns N' Roses: 23:25

Escenario Tecate Original

Kapanga: 14:50 - 15:30

Judeline: 16:00 - 16:45

Nothing But Thieves: 17:20 - 18:15

Simple Plan: 18:55 - 20:00

Turnstile: 20:40 - 21:45

Grupo Frontera: 22:25

Escenario Fusión Telcel

Monte Casino: 14:30 - 15:05

Miky Huidobro: 15:35 - 16:20

Peces Raros: 17:00 - 17:40

Esteman & Daniela Spalla: 18:20 - 19:20

Cuco: 20:00 - 21:00

Cypress Hill: 22:00 - 23:00

Allison: 23:30

Escenario Oasis Bacardí

Big Sempa: 15:00 - 15:30

Luck Ra: 16:05 - 16:55

Elena Rose: 17:45 - 18:45

Ovy On The Drums: 19:15 - 20:25

Lasso: 21:15 - 22:30

El Bogueto: 23:30

Escenario Club Social KIA

Kevis & Maykyy: 17:00 - 18:00

Sickick: 18:00 - 19:00

Bag Raiders: 19:00 - 20:15

Parisi: 20:15 - 21:30

Mariana BO: 21:30 - 22:45

Ahmed Spins: 22:45 - 00:15

The Martinez Brothers: 00:15

Escenario Acústico Hey Banco

Andrea Bejar: 15:30 - 16:10

Nasa Histoires: 16:40 - 17:20

The Whitest Boy Alive: 18:00 - 18:50

Love of Lesbian: 19:40 - 20:20

Volován: 21:00 - 21:50

Camilo Séptimo: 22:30

Escenario Pilo's Bar

Good Ole Boys: 15:55 - 17:25

Doble Filo: 18:00 - 19:00

Toppaz: 19:35 - 21:05

La Mole y sus Amigos: 21:30 - 23:00

KDT's de Linares: 23:40 - 00:40

Salomón Robles: 01:00

Horarios Pa'l Norte domingo

Escenario Tecate Light

Silvestre y La Naranja: 14:20 - 15:00

Los Claxons: 15:40 - 16:30

Molotov: 17:15 - 18:10

Halsey: 19:00 - 20:00

Zoé: 20:55 - 22:05

The Killers: 23:00

Escenario Tecate Original

Kchiporros: 15:00 - 15:50

Midnight Generation: 16:40 - 17:30

Moenia: 18:05 - 19:00

DJO: 19:45 - 20:45

The Lumineers: 21:35 - 22:40

Panteón Rococó: 23:20

Escenario Fusión Telcel

Los Blenders: 15:15 - 15:50

Marky Ramone: 16:20 - 17:00

El Haragán y Compañía: 17:30 - 18:10

La Gusana Ciega: 18:45 - 19:45

Love of Lesbian: 20:25 - 21:25

Reyno: 22:05

Escenario Oasis Bacardí

Gallo Armado: 14:20 - 14:45

Luisa Almaguer: 15:10 - 15:40

Nash: 16:10 - 16:50

Santos Bravos: 17:20 - 17:50

Yami Safdie: 18:30 - 19:20

Rusowsky: 20:10 - 21:10

Omar Courtz: 21:50 - 22:50

C-Kan: 23:20

Escenario Club Social KIA

Mario Santander: 16:30 - 17:30

Karlo: 17:30 - 18:30

3BallMTY: 18:30 - 19:30

Austin Millz: 19:30 - 20:30

Lilly Palmer: 20:30 - 21:30

Gryffin: 21:30 - 22:30

Purple Disco Machine: 22:30

Escenario Acústico Hey Banco

El Riqué: 15:15 - 15:55

Jaze: 16:25 - 17:05

Daniela Spalla: 17:35 - 18:35

Siddhartha: 19:15 - 20:15

Elefante: 20:55

Escenario Pilo's Bar

Fara Fara: 15:40 - 17:10

Tropical Panama: 17:45 - 18:45

Carlos y José Jr.: 19:20 - 20:50

De Parranda: 21:25 - 22:25

Cardenales de Nuevo León: 23:00